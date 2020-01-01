Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео

Самое красочное зрелище новогодней ночи в Ташкенте прошло в парке Tashkent city. Шоу дронов и толпы людей - смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. В Ташкенте на территории парка Tashkent city в первые минуты 2020 года впервые прошло новогоднее шоу дронов.

Тысячи зрителей смогли увидеть это яркое зрелище прямо в парке, а миллионы граждан Узбекистана и зрителей со всего мира смогли наблюдать за волшебством по телелевизионной трансляции.

Напомним, Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. По его словам, год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Узбекистан достиг серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве, также открылись новые возможности для бизнеса и предпринимательства.

В том числе, президент напомнил о преображении облика городов и сел по всей республике.