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Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео

Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200101/13147324/Vpervye-v-Tashkente-proshlo-krasochnoe-shou-dronov---video.html

Самое красочное зрелище новогодней ночи в Ташкенте прошло в парке Tashkent city. Шоу дронов и толпы людей - смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. В Ташкенте на территории парка Tashkent city в первые минуты 2020 года впервые прошло новогоднее шоу дронов.

Тысячи зрителей смогли увидеть это яркое зрелище прямо в парке, а миллионы граждан Узбекистана и зрителей со всего мира смогли наблюдать за волшебством по телелевизионной трансляции.

Напомним, Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. По его словам, год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Узбекистан достиг серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве, также открылись новые возможности для бизнеса и предпринимательства.

В том числе, президент напомнил о преображении облика городов и сел по всей республике.

Теги:
видеоролик, Видео, новогодние праздники, праздник, новый год, Новый год, шоу, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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