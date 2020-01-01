В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. В канун Нового года сотрудники ГУВД Ташкента осуществили новогодние желания детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

"Они пригласили их на праздник, пообщались с ними, узнали об успехах в учебе, об их мечтах и увлечениях. Ребята поделились с Дедом Морозом и Снегурочкой своими планами на предстоящие новогодние каникулы", - говорится в сообщении.

В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.

ГУВД Ташкента ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

Стражи порядка пожелали семьям здоровья, душевного тепла, благополучия и сделали с Дедом Морозом и Снегурочкой красочные фото на память.

ГУВД Ташкента ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

Напомним, Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. По его словам, год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Узбекистан достиг серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве, также открылись новые возможности для бизнеса и предпринимательства.

В том числе, президент напомнил о преображении облика городов и сел по всей республике.