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ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200101/13147673/GUVD-Tashkenta-pozdravili-detey-sotrudnikov-pogibshikh-pri-ispolnenii-dolga.html

В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. В канун Нового года сотрудники ГУВД Ташкента осуществили новогодние желания детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

"Они пригласили их на праздник, пообщались с ними, узнали об успехах в учебе, об их мечтах и увлечениях. Ребята поделились с Дедом Морозом и Снегурочкой своими планами на предстоящие новогодние каникулы", - говорится в сообщении.

В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.

ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга
ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

Стражи порядка пожелали семьям здоровья, душевного тепла, благополучия и сделали с Дедом Морозом и Снегурочкой красочные фото на память.

ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга
ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга

Напомним, Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. По его словам, год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Узбекистан достиг серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве, также открылись новые возможности для бизнеса и предпринимательства.

В том числе, президент напомнил о преображении облика городов и сел по всей республике.

Теги:
новогодние праздники, праздничные дни, праздник, новый год, Новый год, подарки, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, дети, Узбекистан, Узбекистан



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