Самостоятельное мышление на поле боя - новый метод обучения узбекских военных

Данная тактика обучает курсантов принятию правильных решений в нестандартных ситуациях и улучшает их навыки ораторства. Это поможет им в дальнейшей служебной деятельности.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. На Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана прошли практические занятия по стрельбе в различных условиях. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана

"На полигоне отсутствовал снег, было очень холодно. Однако это не повлияло на качество дневных и ночных тренировок. Напротив, помогло укрепить выносливость и уверенность парней", - отметили в военном ведомстве.

Курсанты отработали тактику стрельбы из боевой техники и маскировку на открытой местности.

Примечательно, что все решения во время условного боя военнослужащие принимали самостоятельно. Руководят учениями не офицеры, а сами курсанты.

Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики

Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики

Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики

Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики

Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики 1 / 5 Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана

"Данный метод обучает курсантов самостоятельному мышлению, принятию правильных решений в нестандартных ситуациях и улучшает их навыки ораторства, которые помогут им в дальнейшей служебной деятельности. В свою очередь ответственные офицеры Академии в случае серьезных недостатков будут давать соответствующие советы и рекомендации", - подчеркивают в Минобороны.

Военнослужащие, выполняя операции по уничтожению условных противников в указанных координатах, получили возможность действовать, основываясь на собственном мышлении. Это и есть требование сегодняшнего времени.

В ведомстве отметили, что военные учения завершились успешно и новая методика оправдала себя.