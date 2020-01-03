Самостоятельное мышление на поле боя - новый метод обучения узбекских военных

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. На Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана прошли практические занятия по стрельбе в различных условиях. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики.
"На полигоне отсутствовал снег, было очень холодно. Однако это не повлияло на качество дневных и ночных тренировок. Напротив, помогло укрепить выносливость и уверенность парней", - отметили в военном ведомстве.
Курсанты отработали тактику стрельбы из боевой техники и маскировку на открытой местности.
Примечательно, что все решения во время условного боя военнослужащие принимали самостоятельно. Руководят учениями не офицеры, а сами курсанты.
- Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил УзбекистанаДепартамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
- Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил УзбекистанаДепартамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
- Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил УзбекистанаДепартамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
- Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил УзбекистанаДепартамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
- Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил УзбекистанаДепартамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
"Данный метод обучает курсантов самостоятельному мышлению, принятию правильных решений в нестандартных ситуациях и улучшает их навыки ораторства, которые помогут им в дальнейшей служебной деятельности. В свою очередь ответственные офицеры Академии в случае серьезных недостатков будут давать соответствующие советы и рекомендации", - подчеркивают в Минобороны.
Военнослужащие, выполняя операции по уничтожению условных противников в указанных координатах, получили возможность действовать, основываясь на собственном мышлении. Это и есть требование сегодняшнего времени.
В ведомстве отметили, что военные учения завершились успешно и новая методика оправдала себя.