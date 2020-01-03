Синоптики предупреждают, что погода на выходных будет неустойчивой

В субботу и воскресенье по большей части территории Узбекистана пройдут небольшие дожди. В северных районах республики небольшие осадки возможны лишь в субботу.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. На выходных будет облачно с прояснениями, сообщили в Узгидромете.

В субботу ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах ночью 2° мороза - 3° тепла, днем 5-10° тепла.

В северных районах холоднее: ночью до 3-8° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла. Однако здесь осадки могут выпасть только в субботу, в воскресенье дождей не ожидается.

Такая погода обусловлена продолжающимся выносом влажных воздушных масс из Туркменистана.