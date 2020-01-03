Синоптики предупреждают, что погода на выходных будет неустойчивой

Общество 16:27 03.01.2020 (обновлено 16:33 03.01.2020) Получить короткую ссылку 63 0 0
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В субботу и воскресенье по большей части территории Узбекистана пройдут небольшие дожди. В северных районах республики небольшие осадки возможны лишь в субботу.
ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. На выходных будет облачно с прояснениями, сообщили в Узгидромете.
В субботу ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах ночью 2° мороза - 3° тепла, днем 5-10° тепла.
В северных районах холоднее: ночью до 3-8° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла. Однако здесь осадки могут выпасть только в субботу, в воскресенье дождей не ожидается.
Такая погода обусловлена продолжающимся выносом влажных воздушных масс из Туркменистана.