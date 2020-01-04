16:55 04 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты.

В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
55920
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1315/89/13158965.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200104/13159263/V-avtobusakh-Tashkenta-zarabotali-edinye-transportnye-karty.html

Валидаторы уже установлены в автобусах столицы. Новая единая автоматизированная система оплаты будет внедрена по всей стране к январю 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В столице заработали единые транспортные карты, которые жители столицы могут приобрести, начиная с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе Минтранса Узбекистана.

В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты
Министерство транспорта Узбекистана
В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты

Стоимость карты с бесконтактной технологией NFC составляет 11 тысяч сумов. Купить ее можно в киосках. Пополнить карту можно через мобильное приложение или же используя MyUzCard, Click, Payme. Положить деньги также можно в пунктах приема оплаты Paynet.

Единую автоматизированную систему оплаты начали внедрять в общественном транспорте Узбекистана с 1 января.

Переход на новую систему будет проходить поэтапно:

с 1 января 2020 года — на некоторых автобусных маршрутах и в метро Ташкента;

с 1 августа 2020 года — в Нукусе и областных центрах;

с 1 января 2021 года — по всей стране.

По теме

Общественный транспорт в Ташкенте переходит на автоматизированную систему
В Ургуте появится общественный транспорт - Минтранс
Зюзин о транспортных решениях узбекского проекта "Умный город"
Теги:
плата за проезд, автобус, транспорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любимые советские кинофильмы и мультфильмы: что посмотреть в праздники
В Амстердаме за три дня построили тоннель под железнодорожной станцией
Сверхскоростные технологии: как станцию в Амстердаме построили за три дня
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться