Валидаторы уже установлены в автобусах столицы. Новая единая автоматизированная система оплаты будет внедрена по всей стране к январю 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В столице заработали единые транспортные карты, которые жители столицы могут приобрести, начиная с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе Минтранса Узбекистана.

Министерство транспорта Узбекистана В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты

Стоимость карты с бесконтактной технологией NFC составляет 11 тысяч сумов. Купить ее можно в киосках. Пополнить карту можно через мобильное приложение или же используя MyUzCard, Click, Payme. Положить деньги также можно в пунктах приема оплаты Paynet.

Единую автоматизированную систему оплаты начали внедрять в общественном транспорте Узбекистана с 1 января.

Переход на новую систему будет проходить поэтапно:

с 1 января 2020 года — на некоторых автобусных маршрутах и в метро Ташкента;

с 1 августа 2020 года — в Нукусе и областных центрах;

с 1 января 2021 года — по всей стране.