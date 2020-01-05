В "Капиталбанке" досрочно сменился председатель правления

Состоялось заседание совета банка, участники которого положительно решили вопрос о внеплановом прекращении полномочий председателя правления Олега Ким с 3 января 2020 года и расторжении с ним трудового договора.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. В одном из крупнейших банков досрочно сменился руководитель. Об этом стало известно из открытых данных Капиталбанка на Едином портале корпоративной информации.

30 декабря 2019 года состоялось заседание совета банка, участники которого положительно решили вопрос о внеплановом прекращении полномочий председателя правления Олега Ким с 3 января 2020 года и расторжении с ним трудового договора.

Банком с 4 января будет временно руководить заместитель председателя правления Алексей Глущенко.

Напомним, Олег Ким возглавлял "Капиталбанк" с июня 2019 года — тогда он сменил на этом посту Шерзода Каримбаева.

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В середине 2018 года в СМИ распространилась информация о проведении масштабных проверок в банке и отзыве у него лицензии. Однако "Капиталбанк" опроверг слухи об отзыве лицензии на работу и проверках со стороны контролирующих органов.