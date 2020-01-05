00:37 06 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
Офис «Капиталбанка» в городе Наманган. Узбекистан

В "Капиталбанке" досрочно сменился председатель правления

Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (340)
41401
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/02/62/026220.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200105/13165321/V-Kapitalbanke-dosrochno-smenilsya-predsedatel-pravleniya.html

Состоялось заседание совета банка, участники которого положительно решили вопрос о внеплановом прекращении полномочий председателя правления Олега Ким с 3 января 2020 года и расторжении с ним трудового договора.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. В одном из крупнейших банков досрочно сменился руководитель. Об этом стало известно из открытых данных Капиталбанка на Едином портале корпоративной информации.

Логотипы компании Standard & Poor's
© Sputnik / Виталий Белоусов
S&P повысило прогноз по рейтингам Капиталбанка

30 декабря 2019 года состоялось заседание совета банка, участники которого положительно решили вопрос о внеплановом прекращении полномочий председателя правления Олега Ким с 3 января 2020 года и расторжении с ним трудового договора.

Банком с 4 января будет временно руководить заместитель председателя правления Алексей Глущенко.

Напомним, Олег Ким возглавлял "Капиталбанк" с июня 2019 года — тогда он сменил на этом посту Шерзода Каримбаева.

East West Invest приобретет 15% акций узбекского Капиталбанка >>

В середине 2018 года в СМИ распространилась информация о проведении масштабных проверок в банке и отзыве у него лицензии. Однако "Капиталбанк" опроверг слухи об отзыве лицензии на работу и проверках со стороны контролирующих органов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (340)
Теги:
Узбекистан, назначение, Капиталбанк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Детство без гаджетов: как проводили зимние каникулы школьники в СССР
Мария Захарова прокомментировала убийство генерала Сулеймани
МИД России отреагировал на убийство Сулеймани и предрек тяжелые последствия
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах проходят повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться