Как в Ташкенте отметят День защитников Родины — программа мероприятий

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Программа празднования Дня защитников Родины в Ташкенте рассчитана на несколько дней. В частности, запланированы тематический фестиваль, церемонии передачи квартир семьям военных, марафон, сообщили в пресс-службе хокимията города.

Восьмого января с 10.00 до 12.00 в Ташкентском филиале МГУ пройдет духовно-просветительское мероприятие "Чествуем матерей солдатов". Десятого-четырнадцатого января с 10.00 до 16.00 все желающие смогут посетить фестиваль военных на площади Дружбы народов.

На двенадцатое января запланирована церемония вручения семьям военных ключей от квартир в многоэтажных домах, построенных в махалле "Олмос" Яшнабадского района (время — с 12.00 до 13.00). В тот же день, но с 15.00 до 16.00 часов, семьям военных передадут ключи от квартир в многоэтажных домах, построенных на девятом строительном участке в Сергелийском районе.

Утром 12 января (с 10.00 до 12.00) состоится марафон под девизом "Служу опорой своей Родины". Старт забега — Музей вооруженных сил, финиш — площадь Дружбы народов.

Кроме того, днем 12 января (с 14.00 до 16.00) на площади Дружбы народов выступят артисты. Девиз мероприятия — "Патриотизм — гарантия национального процветания!".

Основное праздничное мероприятие пройдет 14 января с 16.00 до 18.00 во дворце Дружбы Народов. Вечером того же дня (с 18.00 до 20.00) состоится торжественный вечер в доме приемов "Навруз".

День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.