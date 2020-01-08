В Ташкенте начался суд по новому делу против Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам в среду начал судебные слушания по новому уголовному делу в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Сегодня Ташкентским городским судом по уголовным делам начались судебные слушания по уголовному делу в отношении Каримовой Г. и других", — говорится в публикации на Telegram-канале Верховного суда. Другие подробности процесса не уточняются.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019 года ведомство заявило, что следствие по одному из них завершено. В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов). Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что совместно с Министерством юстиции проводится работа с рядом других стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.