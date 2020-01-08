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Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте

В "Узбекнефтегазе" сменился руководитель

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200108/13173424/V-Uzbekneftegaze-smenilsya-rukovoditel.html

Баходир Сидиков, который занимал эту должность с февраля 2019 года, покинул пост в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Мехриддин Раззокович Абдуллаев, сообщили в пресс-службе компании.

Здание НХК Узбекнефтегаз
НХК Узбекнефтегаз
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С февраля 2019 года эту должность занимал Баходир Сидиков, он покинул пост в связи с переходом на другую работу, отмечается в публикации.

Мехриддин Абдуллаев родился в 1969 году. В 1993 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2005-м — Ташкентский государственный юридический институт.

До назначения на пост председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Абдуллаев работал первым заместителем председателя Счетной палаты Узбекистана.

"Узбекнефтегаз" — холдинговая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Является крупнейшей государственной компанией в стране.

Теги:
Узбекистан, кадровые перестановки, назначение, Узбекнефтегаз



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