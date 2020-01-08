В "Узбекнефтегазе" сменился руководитель

Баходир Сидиков, который занимал эту должность с февраля 2019 года, покинул пост в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Мехриддин Раззокович Абдуллаев, сообщили в пресс-службе компании.

С февраля 2019 года эту должность занимал Баходир Сидиков, он покинул пост в связи с переходом на другую работу, отмечается в публикации.

Мехриддин Абдуллаев родился в 1969 году. В 1993 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2005-м — Ташкентский государственный юридический институт.

До назначения на пост председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Абдуллаев работал первым заместителем председателя Счетной палаты Узбекистана.

"Узбекнефтегаз" — холдинговая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Является крупнейшей государственной компанией в стране.