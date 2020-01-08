В "Узбекнефтегазе" сменился руководитель

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Мехриддин Раззокович Абдуллаев, сообщили в пресс-службе компании.
Мехриддин Абдуллаев родился в 1969 году. В 1993 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2005-м — Ташкентский государственный юридический институт.
До назначения на пост председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Абдуллаев работал первым заместителем председателя Счетной палаты Узбекистана.
"Узбекнефтегаз" — холдинговая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Является крупнейшей государственной компанией в стране.