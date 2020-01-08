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Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев

Путин наградил Фаттаха Шодиева орденом Дружбы

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200108/13174069/Milliarder-Fattakh-Shodiev-nagrazhden-ordenom-Druzhby.html

Орден вручен за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. По указу президента России Владимира Путина казахстанский миллиардер, уроженец Джизакской области Узбекистана Фаттах Шодиев награжден орденом Дружбы, сообщили в пресс-службе МГИМО, членом Попечительского совета которого он является.

Орден вручен за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

"Сердечно поздравляем Фаттаха Каюмовича с высокой наградой! Желаем верной удачи в делах и новых свершений!" — говорится в публикации.

Фаттах Шодиев — совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources), основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумента Университета, выпускник международно-правового факультета МГИМО 1976 года. 

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Теги:
МГИМО, Владимир Путин, орден дружбы, Россия



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