Путин наградил Фаттаха Шодиева орденом Дружбы

Орден вручен за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. По указу президента России Владимира Путина казахстанский миллиардер, уроженец Джизакской области Узбекистана Фаттах Шодиев награжден орденом Дружбы, сообщили в пресс-службе МГИМО, членом Попечительского совета которого он является.

Орден вручен за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

"Сердечно поздравляем Фаттаха Каюмовича с высокой наградой! Желаем верной удачи в делах и новых свершений!" — говорится в публикации.

Фаттах Шодиев — совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources), основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумента Университета, выпускник международно-правового факультета МГИМО 1976 года.