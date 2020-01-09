Узбекистан закупит очередную партию индийских вакцин

Решено поставлять в республику каждую дозу вакцины по $0,85. Ранее 1 доза ротавирусной вакцины закупалась по цене $2,29.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Специалисты Министерства инновационного развития достигли договоренностей с индийской компанией Bharat Biotech о поставках новых вакцин Rotavac против ротавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Решено поставлять в Узбекистан каждую дозу этой вакцины по $0,85. Ранее 1 доза ротавирусной вакцины закупалась по цене $2,29.

Для справки: данная вакцина используется против ротавирусной инфекции. Она была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и разрешена к применению во всех странах мира. В результате сотрудничества с рядом международных компаний и фондов Bharat Biotech смогла предложить эту вакцину на индийский рынок в 2014 году.

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Согласно информации, предоставленной компанией, для ее создания было инвестировано $200 млн.