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вакцина

Узбекистан закупит очередную партию индийских вакцин

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200109/13180757/Uzbekistan-zakupit-ocherednuyu-partiyu-indiyskikh-vaktsin.html

Решено поставлять в республику каждую дозу вакцины по $0,85. Ранее 1 доза ротавирусной вакцины закупалась по цене $2,29. 

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Специалисты Министерства инновационного развития достигли договоренностей с индийской компанией Bharat Biotech о поставках новых вакцин Rotavac против ротавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

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Решено поставлять в Узбекистан каждую дозу этой вакцины по $0,85. Ранее 1 доза ротавирусной вакцины закупалась по цене $2,29. 

Для справки: данная вакцина используется против ротавирусной инфекции. Она была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и разрешена к применению во всех странах мира. В результате сотрудничества с рядом международных компаний и фондов Bharat Biotech смогла предложить эту вакцину на индийский рынок в 2014 году.

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Согласно информации, предоставленной компанией, для ее создания было инвестировано $200 млн.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Узбекистан, Индия, Вакцина, вакцинация, Минздрав Узбекистана



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