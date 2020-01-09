Ирак вновь захотел приобрести российские С-300

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил РИА Новости глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Данный вопрос должен был быть решен давно, отметил он.
По словам главы комитета, он не знает, на какой стадии находится сделка, однако на нее получено разрешение высшего руководства Ирака.
"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", — заявил Рида.
Он отметил, что ранее переговоры с РФ были приостановлены из-за позиции Соединенных Штатов.
Глава комитета обороны и безопасности также рассказал, что ПВО Ирака уже оборудованы некоторыми российскими системами, но страна желает приобрести современные комплексы.