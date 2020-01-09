Ирак вновь захотел приобрести российские С-300

По словам главы комитета обороны и безопасности парламента Ирака, ПВО страны уже оборудованы некоторыми российскими системами, но страна желает приобрести современные комплексы.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил РИА Новости глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

Данный вопрос должен был быть решен давно, отметил он.

"Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", — заявил Мухаммад Рида.

По словам главы комитета, он не знает, на какой стадии находится сделка, однако на нее получено разрешение высшего руководства Ирака.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", — заявил Рида.

Он отметил, что ранее переговоры с РФ были приостановлены из-за позиции Соединенных Штатов.

Глава комитета обороны и безопасности также рассказал, что ПВО Ирака уже оборудованы некоторыми российскими системами, но страна желает приобрести современные комплексы.