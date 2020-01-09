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Хокимият предложил новые тарифы на погребение - комментарий Минюста

© Sputnik / Искандар Аминов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200109/13182531/Khokimiyat-predlozhil-novye-tarify-na-pogrebenie---kommentariy-Minyusta.html

Предлагаемый проект решения согласован с территориальным финансовым органом. Стоимость услуг пересматривается в связи с повышением заработной платы, стоимости расходных материалов.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Проект документа, разработанного столичным хокимиятом и опубликованного на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, вызвали волну негодований и домыслов в социальных сетях. В городской администрации предложили новые фиксированные тарифы на погребальные и ритуальные услуги на кладбищах Ташкента.

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В этой связи, пресс-служба министерства юстиции прокомментировала документ:

Во-первых, эту сферу регулирует Закон "О погребении и похоронном деле". В частности, согласно статье 4 закона, места погребения находятся в непосредственном ведении органов государственной власти района, города.

Во-вторых, в соответствии со статьей 6 Закона "О государственной власти на местах", хокимы могут принимать решения в пределах их компетенции, обязательные для исполнения всеми организациями и гражданами соответствующей территории. Территориальные органы юстиции осуществляют правовую экспертизу подобных проектов решений органов государственной власти на местах.

В-третьих, регулирование социальных отношений, предусмотренных в проекте документа, который и вызвал общественный резонанс, возлагается на хокимияты. В частности, в Положении о порядке содержания, эксплуатации мест погребения и сооружения намогильных памятников, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 4 апреля 2011 года, установлено, что платные услуги по копке могил и ритуальным услугам осуществляются по тарифам, устанавливаемым Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.

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В-четвертых, благоустройство, капитальный и текущий ремонт кладбищ, содержание их в надлежащем состоянии осуществляются за счет средств местного бюджета. При этом содержание рабочих по копке могил и ритуальным услугам ведется за счет средств, поступивших от населения за оказанные платные услуги.

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В-пятых, в настоящее время во всех регионах оплата за услуги в местах погребения взимается по тарифам, утвержденным решениями хокимов соответствующих областей. К примеру, в соответствии с решением хокима Самаркандской области, за копку могил большого размера по мусульманским традициям предусмотрено взимать 84 964 сума. На основе решения хокима города Ташкента от 3 мая 2018 года, за копку могил большого размера по мусульманским традициям предусмотрено взимать 92 000 сумов.

В-шестых, предлагаемый проект решения согласован с территориальным финансовым органом. Стоимость услуг пересматривается в связи с повышением заработной платы, стоимости расходных материалов.

С учетом вышесказанного, Министерство юстиции призывает распространителей информации помнить об ответственности перед обществом и гражданами при распространении сведений.

Теги:
Минюст Узбекистана, Ташкент, тарифы, ритуал, похороны, Хокимият Ташкента



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