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Студенты

В Узбекистане создали республиканский совет высшего образования

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200110/13192217/V-Uzbekistane-sozdali-respublikanskiy-sovet-vysshego-obrazovaniya.html

Совет будет оценивать эффективность системы государственного управления высшим образованием и условия, созданные для профессоров-преподавателей, а также действенность применяемых ими методов обучения.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сотрудники республиканского совета высшего образования будут выходить на места и на основе данных разрабатывать предложения по повышению качества обучения в вузах и оценивать систему управления высшим образованием. Об этом на пресс-конференции в АИМК заявил начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования Улугбек Ташкенбаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Общественная организация создана на базе Общественного совета при Министерстве высшего и среднего специального образования и Совета ректоров в форме негосударственной некоммерческой организации.

Совет будет разрабатывать предложения по повышению качества высшего образования, улучшению учебных программ и внедрению современных педагогических технологий, при этом будут проводиться опросы среди профессоров-преподавателей и студентов, изучаться мнение общественности и работодателей.

Кроме того, совет будет оценивать эффективность системы государственного управления высшим образованием и условия, созданные для профессоров-преподавателей, а также действенность применяемых ими методов обучения.

На встрече сообщили также о том, что общественная организация будет контролировать обеспечение высокого качества образования.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Специалисты структуры должны будут разрабатывать предложения по обеспечению открытости, прозрачности и беспристрастности преподавателей, а также по устранению причин коррупции в вузах.

Предложения и рекомендации, разработанные советом, будут рассматриваются на заседаниях коллегии Минвуза совместно с членами совета минимум два раза в год. Информацию о своих предложениях и рекомендациях совет ежеквартально будет вносить в Администрацию президента Узбекистана и Кабинет Министров.

Теги:
вузы, Образование, Министерство высшего и среднего специального образования



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