В Узбекистане создали республиканский совет высшего образования

Совет будет оценивать эффективность системы государственного управления высшим образованием и условия, созданные для профессоров-преподавателей, а также действенность применяемых ими методов обучения.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сотрудники республиканского совета высшего образования будут выходить на места и на основе данных разрабатывать предложения по повышению качества обучения в вузах и оценивать систему управления высшим образованием. Об этом на пресс-конференции в АИМК заявил начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования Улугбек Ташкенбаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Общественная организация создана на базе Общественного совета при Министерстве высшего и среднего специального образования и Совета ректоров в форме негосударственной некоммерческой организации.

Совет будет разрабатывать предложения по повышению качества высшего образования, улучшению учебных программ и внедрению современных педагогических технологий, при этом будут проводиться опросы среди профессоров-преподавателей и студентов, изучаться мнение общественности и работодателей.

Кроме того, совет будет оценивать эффективность системы государственного управления высшим образованием и условия, созданные для профессоров-преподавателей, а также действенность применяемых ими методов обучения.

На встрече сообщили также о том, что общественная организация будет контролировать обеспечение высокого качества образования.

Специалисты структуры должны будут разрабатывать предложения по обеспечению открытости, прозрачности и беспристрастности преподавателей, а также по устранению причин коррупции в вузах.

Предложения и рекомендации, разработанные советом, будут рассматриваются на заседаниях коллегии Минвуза совместно с членами совета минимум два раза в год. Информацию о своих предложениях и рекомендациях совет ежеквартально будет вносить в Администрацию президента Узбекистана и Кабинет Министров.