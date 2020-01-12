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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава

Луна и сердце: японский миллиардер объявил необычный конкурс для девушек

© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200112/13202598/Luna-i-serdtse-yaponskiy-milliarder-obyavil-neobychnyy-konkurs-dlya-devushek.html

Предприниматель Юсаку Маэдзава, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов, заявил о желании полететь на Луну "с особенным человеком".

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, известный не только по причине своего богатства, но также благодаря многочисленным романам с молодыми актрисами, объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.

Такое предложение предприниматель и плейбой сделал в своем Twitter.

​Маэдзава назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.

"Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни. Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией", — говорится на сайте конкурса.

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Предложить свою кандидатуру смогут незамужние девушки старше 20 лет, веселые, позитивно настроенные и жизнелюбивые. При этом молча внимать каждому слову миллиардера не придется: наоборот, претендентки должны иметь свое мнение и не бояться его высказывать. Еще одно требование — девушкам нужно быть готовыми всерьез приступить к подготовке к полету в космос. Конкурс продлится до 17 января.

В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в поет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой.

Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а желала больше работать как актриса. 44-летний миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.

Теги:
Луна, Космос, Конкурс, Миллиардер, Япония



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