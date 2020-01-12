Луна и сердце: японский миллиардер объявил необычный конкурс для девушек

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, известный не только по причине своего богатства, но также благодаря многочисленным романам с молодыми актрисами, объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Такое предложение предприниматель и плейбой сделал в своем Twitter.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 12 января 2020 г.
Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
Маэдзава назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.
"Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни. Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией", — говорится на сайте конкурса.
В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в поет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой.
Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а желала больше работать как актриса. 44-летний миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.