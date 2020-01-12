Снегопад и гололед: МЧС предупредило об ухудшении погоды на Камчике

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о погодных условиях на перевале и объяснили, какие меры нужно предпринять, чтобы поездка обошлась без происшествий.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В районе перевала Камчик 12-13 января ожидаются снегопады, сильный туман и ветер, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Узгидромета, 12-13 января 2020 года в районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на дороге снежные заносы, гололедица", — говорится в публикации на Telegram-канале МЧС.

Автомобилистам перед поездкой рекомендовали проверять техническое состояние транспорта, запас горюче-смазочных материалов. Важно, чтобы на колесах были установлены специальные шины, пригодные для использования в холодное время года.

Во время движения по перевалу водителям следует быть очень внимательными и периодически останавливаться для отдыха.

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

Летом 2016 года компания "Узбекистон темир йуллари" построила электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.