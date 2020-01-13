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Пробирки с биоматериалом в лабораторном комплексе

Узбекистанцев предупредили об опасности вирусного заболевания в Китае

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13204695/Uzbekistantsev-predupredil-ob-opasnosti-virusnogo-zabolevaniya-v-Kitae.html

По данным комитета по вопросам здравоохранения города Ухань, на сегодня более 40 человек болеют, около ста — находятся под наблюдением врачей.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистанцам, находящимся в китайской провинции Хубэй или планирующим ее посетить, необходимо принять меры предосторожности, заявили в Министерстве иностранных дел РУз.

Медик в защитном костюме. Иллюстративное фото.
© Flickr / DFID - UK Department for International Development
В Китае умер первый заболевший новым опасным вирусом
В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Среди основных симптомов, которые описывают больные, — лихорадка и проблемы с дыханием. На данный момент коронавирус диагностирован у 41 человека, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один больной скончался. Состояние остальных оценивается как стабильное.

"Консульский отдел посольства Узбекистана в КНР провел разъяснительную работу с гражданами Узбекистана, находящимися в городе Ухань, — говорится в публикации на Telegram-канале министерства. — Консульско-правовой департамент МИД призывает сограждан, находящихся или планирующих посетить Китай, в частности — его провинцию Хубэй и город Ухань, принять соответствующие меры предосторожности". 

По данным комитета по вопросам здравоохранения города Ухань, в настоящее время 739 человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи. Симптомов заражения у них на сегодняшний день не выявлено.

Теги:
Узбекистан, МИД Узбекистана, Узбекистанцы, вирус, здоровье, Китай



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