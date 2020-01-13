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Некоторые медицинские справки можно будет получить онлайн

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13204712/Nekotorye-meditsinskie-spravki-mozhno-budet-poluchit-onlayn.html

С 1 апреля 2020 года отменяется практика выдачи напрямую справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Принято постановление, с соответствии с которым начиная с 1 апреля 2020 года справка о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах будет предоставляться через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Медицина
© Sputnik / Варвара Гертье
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Также, начиная с 1 апреля 2020 года:

- отменяется практика выдачи напрямую справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах;

- учет граждан с наркологическими и психическими расстройствами будет вестись только в электронном виде.

До 1 марта 2020 года разработают необходимую для оказания государственных услуг автоматизированную электронную информационную систему.

Постановлением утверждены административные регламенты по выдаче гражданам справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Теги:
Узбекистан, справки, Медицина, Минюст Узбекистана, Постановление



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