Концерт подставной Юлдуз Усмановой в Таджикистане кончился уголовным делом

Правоохранители Таджикистана провели расследования по факту обмана зрителей во время концерта лже-певицы Юлдуз Усмановой. По данному факту заведено дело.

ДУШАНБЕ, 13 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено после концерта лже-Юлдуз Усмановой в городе Истаравшане Согдийской области, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.

Расследование и установление всех фигурантов концертной аферы продолжается.

"В отношении Саидджона Ганиева, который выступал в роли организатора под именем Джамшед, возбуждено уголовное дело по статье 247, части 2 ("Мошенничество") УК РТ. Следствие продолжается", - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Согдийской области Акбар Шарифов.

Скандальное шоу якобы узбекской примадонны прошло перед Новым годом в Истравшане. Вместо самой Юлдуз Усмановой публику развлекал узбекский пародист. В итоге дельцы обманули не только доверчивую публику, но и самого приглашенного артиста, а также городскую администрацию.

Инцидент вызвал огромный резонанс в социальных сетях. Узбекская примадонна публично никак не отреагировала на произошедшее.