В Самарканде 14 января на полдня перекроют центральные улицы

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Самарканде в связи с проведением мероприятий по случаю 28-й годовщины создания вооруженных сил страны будет временно ограничено движение по некоторым центральным улицам, сообщает пресс-служба городского хокимията.

В целях безопасности 14 января с 7:00 до 14:00 будет закрыто движение на следующих участках улиц:

- от площади Регистан до памятника Амиру Темуру;- от памятника Амиру Темуру до областного театра музыкальной драмы и площади Куксарой;- от пересечения улиц Мирзо Улугбека и Бустонсарой до площади Куксарой;- от пересечения улиц Амиру Темура и Бустонсарой до памятника Амиру Темуру;- от пересечения Университетского бульвара и улицы Орзу Махмудова до памятника Амиру Темуру.

В Самарканде, как и в других регионах страны, в честь Дня защитника Родины пройдет военный парад и показательные выступления военнослужащих. Ранее, тематические выставки военной техники состоялись в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других областных центрах Узбекистана.