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Дорога в Самарканде

В Самарканде 14 января на полдня перекроют центральные улицы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13210798/V-Samarkande-14-yanvarya-na-poldnya-perekroyut-tsentralnye-ulitsy.html

Ограничение движения связано с проведением мероприятий в честь Дня защитников Родины. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Самарканде в связи с проведением мероприятий по случаю 28-й годовщины создания вооруженных сил страны будет временно ограничено движение по некоторым центральным улицам, сообщает пресс-служба городского хокимията.

В целях безопасности 14 января с 7:00 до 14:00 будет закрыто движение на следующих участках улиц:

Мероприятия в честь Дня защитников Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан готовится отметить День защитников Родины
- от площади Регистан до памятника Амиру Темуру;
- от памятника Амиру Темуру до областного театра музыкальной драмы и площади Куксарой;
- от пересечения улиц Мирзо Улугбека и Бустонсарой до площади Куксарой;
- от пересечения улиц Амиру Темура и Бустонсарой до памятника Амиру Темуру;
- от пересечения Университетского бульвара и улицы Орзу Махмудова до памятника Амиру Темуру.

В Самарканде, как и в других регионах страны, в честь Дня защитника Родины пройдет военный парад и показательные выступления военнослужащих. Ранее, тематические выставки военной техники состоялись в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других областных центрах Узбекистана.

Теги:
парад, Вооруженные силы, Самарканд



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