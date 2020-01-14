ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется провести крупный международный авиафорум, рассказали корреспонденту Sputnik в Министерстве транспорта республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данное мероприятие пройдет в феврале и на него будут приглашены ведущие авиакомпании мира.

По словам собеседника нашего корреспондента, сроки и точный список участников форума пока не определены.

Все приглашенные авиакомпании будут участвовать в мероприятии со своей техникой, уточнили в Минтрансе.

Авиаиндустрия Узбекистана активно развивается. В частности, с 1 октября 2019 года в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба". Он предусматривает снятие ограничений на полеты в данные аэропорты иностранных перевозчиков.