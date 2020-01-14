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Cамолет Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

В Узбекистане планируется провести крупный международный авиафорум

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200114/13213645/V-Uzbekistane-planiruetsya-provesti-krupnyy-mezhdunarodnyy-aviaforum.html

Минтранс республики совместно с несколькими другими министерствами организует масштабный авиационный форум.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется провести крупный международный авиафорум, рассказали корреспонденту Sputnik в Министерстве транспорта республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данное мероприятие пройдет в феврале и на него будут приглашены ведущие авиакомпании мира.

По словам собеседника нашего корреспондента, сроки и точный список участников форума пока не определены. 

Все приглашенные авиакомпании будут участвовать в мероприятии со своей техникой, уточнили в Минтрансе.

Авиаиндустрия Узбекистана активно развивается. В частности, с 1 октября 2019 года в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба". Он предусматривает снятие ограничений на полеты в данные аэропорты иностранных перевозчиков.

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, форум, авиакомпания, Узбекистан



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