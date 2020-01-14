ГТК ответил водителям, недовольным размерами таможенных платежей

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) РУз отреагировал на жалобы ездящих в Россию узбекских водителей, считающих новые таможенные платежи слишком высокими. Ролики с выступлениями недовольных граждан появились несколько дней назад в СМИ и соцсетях.
Данный платеж взимается, если превышены нормы ввоза в республику товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами.
Предельная стоимость ввозимого без пошлины товара составляет две тысячи долларов при пересечении таможенной границы через международные аэропорты Узбекистана, тысячу долларов — при пересечении через железнодорожные и речные пункты пропуска, 300 долларов — при пересечении таможенной границы через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска.
В Государственном таможенном комитете подчеркнули, что готовы разъяснять представителям общественности и СМИ новые положения и правила.