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Автомобили на границе

ГТК ответил водителям, недовольным размерами таможенных платежей

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200114/13214688/GTK-otvetil-voditelyam-nedovolnym-razmerami-tamozhennykh-platezhey.html

В профильном комитете разъяснили новые правила и отметили, что открыты к диалогу для того, чтобы в СМИ распространялась только объективная и достоверная информация о деятельности таможенных органов.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) РУз отреагировал на жалобы ездящих в Россию узбекских водителей, считающих новые таможенные платежи слишком высокими. Ролики с выступлениями недовольных граждан появились несколько дней назад в СМИ и соцсетях.

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© Sputnik /
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В ГТК напомнили, что с 1 января 2020 года, в соответствии с постановлением президента, в Узбекистане введен упрощенный порядок взимания таможенных платежей с физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и багаже через пункты пропуска на госгранице республики. Теперь вместо таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога нужно вносить единый таможенный платеж, ставка которого — 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее трех долларов США за килограмм.

Данный платеж взимается, если превышены нормы ввоза в республику товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами.

Предельная стоимость ввозимого без пошлины товара составляет две тысячи долларов при пересечении таможенной границы через международные аэропорты Узбекистана, тысячу долларов — при пересечении через железнодорожные и речные пункты пропуска, 300 долларов — при пересечении таможенной границы через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска.

В Государственном таможенном комитете подчеркнули, что готовы разъяснять представителям общественности и СМИ новые положения и правила.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Россия, Узбекистан, водитель



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