ГТК ответил водителям, недовольным размерами таможенных платежей

В профильном комитете разъяснили новые правила и отметили, что открыты к диалогу для того, чтобы в СМИ распространялась только объективная и достоверная информация о деятельности таможенных органов.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) РУз отреагировал на жалобы ездящих в Россию узбекских водителей, считающих новые таможенные платежи слишком высокими. Ролики с выступлениями недовольных граждан появились несколько дней назад в СМИ и соцсетях.

Данный платеж взимается, если превышены нормы ввоза в республику товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами.

В ГТК напомнили , что с 1 января 2020 года, в соответствии с постановлением президента, в Узбекистане введен упрощенный порядок взимания таможенных платежей с физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и багаже через пункты пропуска на госгранице республики. Теперь вместо таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога нужно вносить единый таможенный платеж, ставка которого — 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее трех долларов США за килограмм.

Предельная стоимость ввозимого без пошлины товара составляет две тысячи долларов при пересечении таможенной границы через международные аэропорты Узбекистана, тысячу долларов — при пересечении через железнодорожные и речные пункты пропуска, 300 долларов — при пересечении таможенной границы через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска.

В Государственном таможенном комитете подчеркнули, что готовы разъяснять представителям общественности и СМИ новые положения и правила.