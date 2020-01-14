В Узбекистане могут ввести правила фотосъемки и использования снимков

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Минюст Узбекистана рассматривает вопрос о внесении в законодательство республики норм, конкретизирующих механизмы осуществления права личности на изображение. Об этом сообщается на Telegram-канале "Новости в системе юстиции".

В публикации отмечается: согласно статье 99 Гражданского кодекса, право личности на изображение является неотъемлемым и неприкосновенным. Но границы пока не определены четко. В частности, в законодательстве не оговаривается, требуется ли получать разрешение гражданина для того, чтобы его сфотографировать. Также открытым остается вопрос об использовании фотографий, сделанных на массовых мероприятиях или в общественных местах.

"В настоящее время, когда существуют простые и быстрые способы распространения информации, это становится причиной некоторых конфликтных ситуаций и недоразумений в обществе, в том числе в интернете", — отметили в Минюсте.

Сотрудники министерства изучили опыт других стран в этой области. Так, к примеру, в Аргентине, Австрии, Бельгии, Дании, КНР, США, Израиле, Италии, России и Швеции разрешение человека для фото- и видеосъемки не требуется. А в Бразилии, Испании и Швейцарии — необходимо его получать.

"В частности, в Швейцарии фотосъемка внешнего облика личности в любых ситуации и месте считается нарушением ее прав", — рассказали в министерстве.

По разному в зарубежных странах регулируется и распространение снимков или видеоизображений. Так, в России, Дании, Франции не требуется разрешение на использование фото и роликов, снятых на массовых мероприятиях (концерты, гуляния и так далее), а также в общественных местах (образовательные учреждения, зоопарк, парки и так далее).

В Чехии изображения можно спокойно использовать в научной, педагогической или культурной целях, а в Бразилии и Канаде — для защиты или реализации прав других личностей, а также в целях государственных или общественных интересов.

Минюст обратился к гражданам с просьбой поделиться своими предложениями по данному вопросу. Их можно направлять через Telegram-бот @insonhuquqlaribot или на короткий номер 1008.