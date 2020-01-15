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Пешеходный переход в Ташкенте

В ГУВД рассказали о наиболее частых правонарушениях на дорогах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13221382/GUVD-rasskazalo-o-naibolee-chastykh-pravonarusheniyakh-na-dorogakh.html

С 6 по 12 января 2020 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было зафиксировано 7 771 нарушение правил дорожного движения, из которых 1 510 – грубые.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения регулярно проводит профилактическую, в том числе информационную, работу для предотвращения ДТП. Однако несмотря на это, некоторых водителей и пешеходов можно научить соблюдать ПДД лишь посредством наложения штрафных санкций. ГУВД представило сводку зафиксированных за прошедшую неделю дорожных правонарушений. 

С 6 по 12 января 2020 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было зафиксировано 7 771 нарушение правил дорожного движения, из которых 1 510 – грубые. С цифрами по некоторым из видов нарушений можно ознакомиться в таблице.

 

Информация ГУВД по видам и количеству дорожных правонарушений
ГУВД Ташкента
Информация ГУВД по видам и количеству дорожных правонарушений

В этой связи ГУВД столицы предупреждает участников дорожного движения о том, что в зимнее время вероятность ДТП значительно выше. Низкая температура воздуха и осадки отрицательно увеличивают тормозной путь авто. А ведь несколько секунд могут стоить кому-то здоровья и жизни. "Не рискуйте!" - призывает ГУВД водителей и пешеходов.

 

Теги:
статистика, правонарушение, Ташкент, ГУВД Ташкента



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