В ГУВД рассказали о наиболее частых правонарушениях на дорогах

С 6 по 12 января 2020 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было зафиксировано 7 771 нарушение правил дорожного движения, из которых 1 510 – грубые.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения регулярно проводит профилактическую, в том числе информационную, работу для предотвращения ДТП. Однако несмотря на это, некоторых водителей и пешеходов можно научить соблюдать ПДД лишь посредством наложения штрафных санкций. ГУВД представило сводку зафиксированных за прошедшую неделю дорожных правонарушений.

С 6 по 12 января 2020 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было зафиксировано 7 771 нарушение правил дорожного движения, из которых 1 510 – грубые. С цифрами по некоторым из видов нарушений можно ознакомиться в таблице.

ГУВД Ташкента Информация ГУВД по видам и количеству дорожных правонарушений

В этой связи ГУВД столицы предупреждает участников дорожного движения о том, что в зимнее время вероятность ДТП значительно выше. Низкая температура воздуха и осадки отрицательно увеличивают тормозной путь авто. А ведь несколько секунд могут стоить кому-то здоровья и жизни. "Не рискуйте!" - призывает ГУВД водителей и пешеходов.