На "красивых номерах" в Узбекистане заработали 150 млрд сумов

В 2019 году в республике продали через онлайн-аукцион более 35 тысяч востребованных автомобильных номерных знаков.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Продажа "красивых" автономеров в прошлом году принесла в бюджет Узбекистана 156,1 миллиарда сумов, сообщает пресс-служба АО "УзРТСБ".

За прошедшие 12 месяцев было продано 36,3 тысячи автомобильных номерных знаков, что на 28% больше, чем было в 2018 году.

Средняя стоимость одной сделки уменьшилась с 5,1 миллиона сумов до 4,3 миллиона сумов.

Напомним, что согласно решению Кабмина №683 от 31.08.17, на автомобильные номера с востребованными комбинациями цифр и букв может быть назначена начальная ставка для продажи на аукционе в размере 150 МЗРП.

80% средств, поступающих от суммы реализации автономеров через аукцион, направляются в государственный бюджет. Остальные 20% — в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД.