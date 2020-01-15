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Девушка ставит новые автомобильные номера

На "красивых номерах" в Узбекистане заработали 150 млрд сумов

Sputnik / Тарас Литвиненко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13227570/Na-krasivykh-nomerakh-v-Uzbekistane-zarabotali-150-mlrd-sumov.html

В 2019 году в республике продали через онлайн-аукцион более 35 тысяч востребованных автомобильных номерных знаков.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Продажа "красивых" автономеров в прошлом году принесла в бюджет Узбекистана 156,1 миллиарда сумов, сообщает пресс-служба АО "УзРТСБ".

За прошедшие 12 месяцев было продано 36,3 тысячи автомобильных номерных знаков, что на 28% больше, чем было в 2018 году.

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Средняя стоимость одной сделки уменьшилась с 5,1 миллиона сумов до 4,3 миллиона сумов.

Напомним, что согласно решению Кабмина №683 от 31.08.17, на автомобильные номера с востребованными комбинациями цифр и букв может быть назначена начальная ставка для продажи на аукционе в размере 150 МЗРП.

80% средств, поступающих от суммы реализации автономеров через аукцион, направляются в государственный бюджет. Остальные 20% — в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД.

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Теги:
покупка, Узбекистан, номера, автомобиль



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