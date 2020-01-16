Глава проекта Hashar Week упрекнула UzAirways в пренебрежении экокультурой

Специалист в сфере экологии призвала комплексно подходить к проблемам защиты окружающей среды, а не действовать только административными методами. Особую роль в воспитании экокультруры должны играть лидеры общественного мнения.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Международный политический консультант, главный менеджер Hashar Week Суна Парк считает, что экокультура должна формироваться совместными усилиями, а не штрафами. Об этом она заявила на выездной сессии Международного пресс-клуба на горнолыжном курорте "Амирсой", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Парк, при обсуждении сегодня экологических проблем почти никто не имеет глубокого понимания в этой области.

"Сегодня об экологии много говорят, но не всегда видят закономерности и те процессы, которые с ней связаны. При этом зеленая тема активно используется, в том числе в политических целях. Что касается принимаемых мер, то не все компании ответственно к этому подходят. К примеру национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йюллари" до сих пор использует на борту пластиковую упаковку - и в бизнес-классе, и в эконом, хотя другие авиакомпании давно перешли на экологичные материалы", — заявила она.

Она добавила, что культура — это не то что подписывается с документами государственных органов, но очень сложный механизм, который должен многоступенчато, многослойно развиваться со всех сторон при участии бизнеса, гражданского общества и госорганов.

"Когда мы видим, что на улице выбрасывается мусор, конечно автоматически легко сказать, что нужно штрафовать. Вы меня извините, если есть пастух, у которого зарплата в 600 тысяч сумов или в миллион и его будут штрафовать на 200 тысяч сумов, то он, разумеется, поднимет социальный бунт. Гораздо сложнее понять, почему этот человек так поступает? Проект hashar week занимается тем, что мы взаимодействуем с населением, мы реально ходим и ковыряемся в мусоре. Мы смотрим за тем, как граждане выбрасывают бытовые отходы, почему они это делают?", — пояснила миссию проекта Парк.

По ее словам, люди выбрасывают мусор на улицу не потому что им не достаточно урн, а от незнания, что происходит с этими отходами и как они влияют на природу.

"Люди просто не знаю, что одноразовая салфетка или трубочка, через которую они безобидно пьют сок, не разложится даже за 100 лет", — сказала специалист.

Она призвала уделять большее внимание воспитанию в обществе бережного и ответственного отношения к окружающей среде. В том числе, моменты экологической культуры должны звучать и из уст лидеров мнения. В частности, такие вопросы стоит поднимать, к примеру, на пятничных проповедях. Только комплексный социальный подход поможет в решении этой проблемы.