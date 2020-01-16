Глава проекта Hashar Week упрекнула UzAirways в пренебрежении экокультурой

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Международный политический консультант, главный менеджер Hashar Week Суна Парк считает, что экокультура должна формироваться совместными усилиями, а не штрафами. Об этом она заявила на выездной сессии Международного пресс-клуба на горнолыжном курорте "Амирсой", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам Парк, при обсуждении сегодня экологических проблем почти никто не имеет глубокого понимания в этой области.
"Сегодня об экологии много говорят, но не всегда видят закономерности и те процессы, которые с ней связаны. При этом зеленая тема активно используется, в том числе в политических целях. Что касается принимаемых мер, то не все компании ответственно к этому подходят. К примеру национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йюллари" до сих пор использует на борту пластиковую упаковку - и в бизнес-классе, и в эконом, хотя другие авиакомпании давно перешли на экологичные материалы", — заявила она.
Она добавила, что культура — это не то что подписывается с документами государственных органов, но очень сложный механизм, который должен многоступенчато, многослойно развиваться со всех сторон при участии бизнеса, гражданского общества и госорганов.
По ее словам, люди выбрасывают мусор на улицу не потому что им не достаточно урн, а от незнания, что происходит с этими отходами и как они влияют на природу.
"Люди просто не знаю, что одноразовая салфетка или трубочка, через которую они безобидно пьют сок, не разложится даже за 100 лет", — сказала специалист.
Она призвала уделять большее внимание воспитанию в обществе бережного и ответственного отношения к окружающей среде. В том числе, моменты экологической культуры должны звучать и из уст лидеров мнения. В частности, такие вопросы стоит поднимать, к примеру, на пятничных проповедях. Только комплексный социальный подход поможет в решении этой проблемы.