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Взрыв на газозаправочной станции в Джизаке.

В МВД рассказали, что привело к мощному взрыву на заправке в Джизаке

Следственный департамент при МВД РУз.
Общество
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В четверг в Зарбдорском районе Джизакской области на газозаправочной станции ООО Gaz manbai произошел взрыв, в результате которого погиб работник.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Причиной взрыва на заправке в Джизакской области стала искра от работающей "болгарки". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

Последствия взрыва на газозаправке в Джизакской области
Следственный департамент при МВД РУ
Последствия взрыва на автозаправке в Джизакской области

В ведомстве пояснили, что оператор, 40-летний Ш. А., работал с "болгаркой", когда внезапно рядом взорвалась цистерна объемом 2,5 тонны с сжиженным пропаном.

Последствия взрыва на газозаправке в Джизакской области
Следственный департамент при МВД РУ
Последствия взрыва на автозаправке в Джизакской области

В результате происшествия работник скончался на месте, а директор заправки, 46-летний Э. Э., был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".

Теги:
взрыв, автозаправка, Джизакская область, Узбекистан



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