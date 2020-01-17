В МВД рассказали, что привело к мощному взрыву на заправке в Джизаке

В четверг в Зарбдорском районе Джизакской области на газозаправочной станции ООО Gaz manbai произошел взрыв, в результате которого погиб работник.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Причиной взрыва на заправке в Джизакской области стала искра от работающей "болгарки". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

Следственный департамент при МВД РУ Последствия взрыва на автозаправке в Джизакской области

В ведомстве пояснили, что оператор, 40-летний Ш. А., работал с "болгаркой", когда внезапно рядом взорвалась цистерна объемом 2,5 тонны с сжиженным пропаном.

Следственный департамент при МВД РУ Последствия взрыва на автозаправке в Джизакской области

В результате происшествия работник скончался на месте, а директор заправки, 46-летний Э. Э., был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".