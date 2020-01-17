В Ташкенте задержан предполагаемый убийца Наримана Григоряна

Тело известного узбекского дизайнера и хореографа было с признаками убийства было найдено 14 января в Яшнабадском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу Наримана Григоряна, сообщает пресс-служба прокуратуры Ташкента.

Ему предъявлено обвинение по статье 97 (1) "Умышленное убийство". В настоящее время он заключен под стражу.

Личность обвиняемого не раскрывается.

Напомним, тело известного дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.