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Нариман Григорян

В Ташкенте задержан предполагаемый убийца Наримана Григоряна

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Тело известного узбекского дизайнера и хореографа было с признаками убийства было найдено 14 января в Яшнабадском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу Наримана Григоряна, сообщает пресс-служба прокуратуры Ташкента.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Прокуратура признала смерть дизайнера Григоряна убийством и завела дело

Ему предъявлено обвинение по статье 97 (1) "Умышленное убийство". В настоящее время он заключен под стражу.

Личность обвиняемого не раскрывается.

Напомним, тело известного дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.

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Теги:
Убийство, Ташкент



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