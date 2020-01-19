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Узбекистан вступил в движение WorldSkills

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200119/13252623/Uzbekistan-vstupil-v-dvizhenie-WorldSkills.html

Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку Узбекистана на присоединение к движению.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному движению WorldSkills, став 83-м его членом, сообщили в пресс-службе Министерством занятости и трудовых отношений республики.

Заявка на вступление была одобрена 17 января.

руководитель Федеральной службы по труду и занятости России Михаил Иванков
Министерство занятости РУз
WorldSkills Russia открывает центр в Узбекистане
Напомним, в декабре прошлого года в Ташкенте прошел первый открытый национальный чемпионат по рабочим профессиям UzbekistanSkills. В ходе двухдневных соревнований молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет из Узбекистана, России и Казахстана соревновались по десяти профессиям, включая поварское дело, сантехнику, электромонтаж и другие.

Национальным оператором WorldSkills Uzbekistan является Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий, учрежденная Министерством занятости и трудовых отношений совместно с несколькими другими ведомствами.

WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация, цели которой — повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований.

Теги:
профессия, Узбекистан, WorldSkills



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