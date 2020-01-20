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Иброхим Инамович Алимджанов

Скончался ректор Ташкентского фармацевтического института

UzReport
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200120/13255992/Skonchalsya-rektor-Tashkentskogo-farmatsevticheskogo-instituta.html

Иброхим  Алимджанов  скончался у себя дома в Андижане в возрасте 61 года. Он занимал должность ректора с февраля 2018-го.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Ректор Ташкентского фармацевтического института, доктор медицинских наук, профессор Иброхим Инамович Алимджанов умер в ночь на 19 января в возрасте 61 года, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

"Иброхим  Алимджанов  скончался у себя дома в Андижане в возрасте 61 года", - говорится в сообщении.

Иброхим Алимджанов родился 15 декабря 1959-го в Андижане. В 1982 году окончил Центральноазиатский педиатрический медицинский институт (ныне — Ташкентский педиатрический мединститут).

С февраля 2018-го исполнял обязанности ректора. До этого назначения он являлся проректором по учебной работе и ректором Андижанского государственного медицинского института.

Теги:
ректор, смерть, Узбекистан, Узбекистан



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