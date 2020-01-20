Скончался ректор Ташкентского фармацевтического института

Иброхим Алимджанов скончался у себя дома в Андижане в возрасте 61 года. Он занимал должность ректора с февраля 2018-го.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Ректор Ташкентского фармацевтического института, доктор медицинских наук, профессор Иброхим Инамович Алимджанов умер в ночь на 19 января в возрасте 61 года, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

"Иброхим Алимджанов скончался у себя дома в Андижане в возрасте 61 года", - говорится в сообщении.

Иброхим Алимджанов родился 15 декабря 1959-го в Андижане. В 1982 году окончил Центральноазиатский педиатрический медицинский институт (ныне — Ташкентский педиатрический мединститут).

С февраля 2018-го исполнял обязанности ректора. До этого назначения он являлся проректором по учебной работе и ректором Андижанского государственного медицинского института.