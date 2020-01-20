Пока муж воевал, я рожала ему детей: откровение вдовы террориста ИГ*

Узбекистан в последние месяцы активно занимается возвращением семей террористов, воюющих на стороне ИГ*. То, что многим из них пришлось пережить, часто остается за кадром телекамер. Своей историей со Sputnik поделилась женщина, девять лет скитавшаяся с боевиками.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В 2019 году Узбекистан провел две гуманитарные операции по возвращению своих граждан из зон боевых действий на Ближнем Востоке. Благодаря этому в мае, а затем и в октябре, на родину возвратилось в общей сложности 220 человек – преимущественно женщины и дети.

Однако подобные мероприятия, хотя и в меньшем масштабе, проводились и ранее. Так в апреле 2019-го, то есть за месяц до первой спецоперации, домой вернулась женщина и семь ее детей. В стане исламских террористов она провела более девяти лет своей жизни. Однажды, воспользовавшись подходящим моментом, женщина бежала к границе Узбекистана.

Sputnik Узбекистан удалось разыскать ее в Бухаре. Сегодня, спустя девять месяцев после возвращения, эту 34-летнюю женщину уже ничего не связывает с радикальным исламом. Черную паранджу она сменила на скромную светскую одежду и вместе с детьми привыкает к нормальной и безопасной жизни в уютной трехкомнатной квартире, выданной ей местными властями.

По этическим соображениям мы не станем раскрывать ее настоящего имени, а в материале будем называть, допустим, Дильдорой.

За мужем на край света

Сейчас женщина работает в одном из кондитерских цехов Бухары. Местные власти этой семье очень помогают: оформили в кротчайшие сроки документы Дильдоре и ее детям, подарили квартиру со всей необходимой техникой и обстановкой - холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, мебель, ковры. Женщину устроили на бесплатные курсы по шитью, подарили швейную машинку. Дильдора признается, что пока не совсем освоила это ремесло, поэтому пришлось временно поступить на другую работу. Ее дети летом отдыхали в лагере. После бесконечных боевых действий и неутихающих бомбежек для них мир открылся по-новому.

Бесконечная война – это то, что осталось в памяти у Дильдоры от прошлой жизни, насквозь пропитанной обманом и смертью. Ее путь под черные знамена халифата начался в 2005 году. Девушка после окончания школы ухаживала за своей престарелой бабушкой. После ее смерти поехала к своей матери в Уфу, где та находилась на заработках. Когда же ей исполнился 21 год, родительница решила выдать ее замуж за бизнесмена из Таджикистана.

"Мама его знала. У жениха был свой небольшой бизнес. Мы поженились, и он увез меня в Таджикистан. Уже через год у нас родилась дочка, на следующий год – сын. Следом – третий ребенок. В 2010-м муж решает поехать на заработки в Турцию. Я тогда не понимала, что происходит", — признается женщина.

В Турции супруги пробыли всего два дня. Мужчина, сославшись на то, что здесь нет работы, объявил о планах поехать в Иран. После неудачных попыток уговорить мужа Дильдора уступила.

В Иране их встречал некий Абдуллох Шавкат из Кыргызстана. Здесь у них забрали телефоны, документы и привезли в дом узбекистанца Салохиддина. Имена и происхождение этих людей она узнает от мужа, который здесь же признается ей в истинных намерениях их переезда.

"За то время, что мы были женаты, он никогда не показывал свою чрезмерную религиозность. Да, мы совершали обряды, читали намаз, но в целом он был вполне обычным человеком, как и миллионы мусульман. Я была шокирована его планами, пыталась отговорить. Но он сказал, что я могу уехать в любое время, но только одна, без детей", — вспоминает женщина.

Бросить малюток она не решилась, осталась с мужем в чужой стране.

По тайным тропам под знамена ИГ*

Через пару дней с северо-западной части Пакистана – с территории самопровозглашенного государства Вазиристан - к ним в село пришел один из полевых командиров. Он собрал женщин с детьми и повел их в афганскую провинцию Забул.

По словам Дильдоры, женщины там не имеют никаких прав, к ним относятся как к вещи. Во время прохождения границы мужчине достаточно заявить свои права на нее, и этого будет достаточно при любой проверке. Таким образом они без труда пересекли кордон, а спустя два дня их догнали и мужчины.

"Мы недолго пробыли в Афганистане. Через несколько дней наш проводник Ахтар нелегальным путем вывел нас в населенный пункт Мироншох в Пакистане. Там нас встречали люди из ИДУ* (террористическая организация "Исламское движение Узбекистана", присягнувшая на верность ИГ* — запрещена в РФ, Узбекистане и ряде других государств). Оказалось, они были родом из Андижана. Допрашивали мужа: откуда мы, зачем пришли, кто завербовал — опасались, что мы агенты каких-либо спецслужб", — пояснила она.

После успешного прохождения проверки их увезли в город Мир-Али. Здесь Дильдора с мужем прожили одной семьей вплоть до 2014 года, у них на свет появилось еще четверо детей.

Жизнь под бомбежками и гибель ребенка

Город был окружен правительственными силами, но боестолкновений с ними не было. По словам собеседницы, мужчины воевали в других местах. Но террористы нарушили этот хрупкий мир, нанеся удар по правительственной армии. В результате ответных действий террористы были вынуждены бежать. Типичная практика смешения с мирным населением не помогла, вспоминает женщина.

"После полуночи вертолеты не летали. В это время в течение нескольких дней отдельными группами вывозили женщин. Сначала в один населенный пункт, затем в другой. Мужчины бились за эти места и не теряли надежду укрепиться в них. Мы с другими женщинами жили в центре маджахедов. По правилам, пока мужья воюют, их жены находятся все вместе. Когда мужчина возвращается, он забирает семью, и они могут жить отдельно. Спустя несколько недель пришел мой муж, забрал нас, и мы поселились в одном из брошенных домов", — вспоминает Дильдора.

Вскоре о месторасположении террористов узнала разведка США. В результате ночного авиаудара женщина потеряла одного ребенка. Но времени оплакивать погибшее дитя у нее не было.

Новые скитания и гибель мужа

После бомбардировки женщин перевезли в Афганистан. Была уже осень. Поселили среди талибов* – сначала в провинции Фарьяб, затем, когда правительственные силы начали масштабные операции по выявлению нелегалов, увезли в один из горных населенных пунктов.

"Фарьяб расположена в пустынной зоне, а нас разместили среди гор. Мы туда добирались на микроавтобусе более восьми часов. Прожили здесь примерно два месяца, пока один мужчина не пришел сюда за своей семьей. Увидев меня с шестью детьми, он взял собой и нас — хотел помочь. Поселил в своем доме на втором этаже. Сам с семьей жил на первом", — продолжает рассказ Дильдора.

Спустя два месяца ей сообщили о гибели мужа, который сорвался со скалы на афгано-пакистанской границе, возвращаясь к семье. Четыре месяца и десять дней Дильдора держала траур, не выходила на улицу. Своих денег не было, но продукты им приносили. Так продолжалось еще два месяца, пока правительственные силы не начали спецоперацию и в этих местах.

"Нас перевезли в приграничную с Туркменистаном зону. Требовали всегда быть начеку и спать в одежде, чтобы при первой необходимости бежать", — пояснила женщина.

Второй брак и побег домой

В сентябре 2016-го здесь, в Афганистане, ее во второй раз выдали замуж. Мужчина был родом из Намангана и старше ее на 15 лет. У него уже была семья, дети, внуки, Дильдора стала второй супругой.

"Он вновь увез нас с детьми в один из населенных пунктов провинции Фарьяб. В 2017-м у нас родилась девочка. Я сказала ему, что больше не могу так жить и намерена уехать на родину. Он не позволил этого сделать, сказал, что тогда заберет их малышку себе", — рассказывает Дильдора.

Здесь впервые за все это время у нее появилась возможность собрать немного денег: местные жители, которые не могли разобраться со своими мобильниками, просили ее помочь, а благодарили деньгами. Собрав достаточную сумму, она купила себе телефон.

"Я созвонилась с отцом и родными в Бухаре, связалась с посольством Узбекистана в Кабуле, консульством в Мазари-Шарифе и в один день, когда мужа не было дома, взяла детей и побежала к границе. Думала, меня посадят на родине, но мне это было уже не важно", — вспоминает собеседница.

Сотрудники консульства, подготовившие к этому времени необходимые документы, встретили их и сопроводили до границы с Узбекистаном. По другую сторону их встречала толпа людей, были журналисты, видеокамеры…

В Бухаре ждали отец и родные, а вот от матери вестей нет уже больше года, и никто не знает, где она и что с ней.

Новая жизнь

Сегодня у Дильдоры семь детей. Старшей дочери уже 13, а младшей девочке всего два. На свет они появились без какой-либо элементарной медицинской помощи в условиях непрекращающихся боевых действий. Мать им была и врачом, и живым щитом, прикрывая собой от постоянных бомбёжек.

После всех испытаний молодая женщина потеряла здоровье, как и один ее ребенок, который получил контузию и оглох на одно ухо. С детьми до сих пор занимаются психологи и преподаватели, ведь никто из них никогда не ходил в школу. Все они прошли полный медицинский осмотр, плановые обследования и получают необходимую помощь.

"Меня обманули. В течение девяти лет я была заложницей, жила в напряжении, не спала ночами. Вокруг всегда стреляли, бомбили. Я пережила это ради своих детей и не пожелаю подобного никому. Я ничего раньше не знала об этой жизни и никогда не хотела знать", — заключила Дильдора.

Вспоминая о пережитых ужасах, женщина призывает своих соотечественниц и вообще девушек и юношей не поддаваться лживой пропаганде и ломать свою судьбу.

* — Террористическая организация (группировка), запрещенная на территории РФ и в ряде других стран.