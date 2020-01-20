Пока муж воевал, я рожала ему детей: откровение вдовы террориста ИГ*

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В 2019 году Узбекистан провел две гуманитарные операции по возвращению своих граждан из зон боевых действий на Ближнем Востоке. Благодаря этому в мае, а затем и в октябре, на родину возвратилось в общей сложности 220 человек – преимущественно женщины и дети.
Однако подобные мероприятия, хотя и в меньшем масштабе, проводились и ранее. Так в апреле 2019-го, то есть за месяц до первой спецоперации, домой вернулась женщина и семь ее детей. В стане исламских террористов она провела более девяти лет своей жизни. Однажды, воспользовавшись подходящим моментом, женщина бежала к границе Узбекистана.
Sputnik Узбекистан удалось разыскать ее в Бухаре. Сегодня, спустя девять месяцев после возвращения, эту 34-летнюю женщину уже ничего не связывает с радикальным исламом. Черную паранджу она сменила на скромную светскую одежду и вместе с детьми привыкает к нормальной и безопасной жизни в уютной трехкомнатной квартире, выданной ей местными властями.
По этическим соображениям мы не станем раскрывать ее настоящего имени, а в материале будем называть, допустим, Дильдорой.
За мужем на край света
Бесконечная война – это то, что осталось в памяти у Дильдоры от прошлой жизни, насквозь пропитанной обманом и смертью. Ее путь под черные знамена халифата начался в 2005 году. Девушка после окончания школы ухаживала за своей престарелой бабушкой. После ее смерти поехала к своей матери в Уфу, где та находилась на заработках. Когда же ей исполнился 21 год, родительница решила выдать ее замуж за бизнесмена из Таджикистана.
"Мама его знала. У жениха был свой небольшой бизнес. Мы поженились, и он увез меня в Таджикистан. Уже через год у нас родилась дочка, на следующий год – сын. Следом – третий ребенок. В 2010-м муж решает поехать на заработки в Турцию. Я тогда не понимала, что происходит", — признается женщина.
В Турции супруги пробыли всего два дня. Мужчина, сославшись на то, что здесь нет работы, объявил о планах поехать в Иран. После неудачных попыток уговорить мужа Дильдора уступила.
В Иране их встречал некий Абдуллох Шавкат из Кыргызстана. Здесь у них забрали телефоны, документы и привезли в дом узбекистанца Салохиддина. Имена и происхождение этих людей она узнает от мужа, который здесь же признается ей в истинных намерениях их переезда.
Бросить малюток она не решилась, осталась с мужем в чужой стране.
По тайным тропам под знамена ИГ*
Через пару дней с северо-западной части Пакистана – с территории самопровозглашенного государства Вазиристан - к ним в село пришел один из полевых командиров. Он собрал женщин с детьми и повел их в афганскую провинцию Забул.
По словам Дильдоры, женщины там не имеют никаких прав, к ним относятся как к вещи. Во время прохождения границы мужчине достаточно заявить свои права на нее, и этого будет достаточно при любой проверке. Таким образом они без труда пересекли кордон, а спустя два дня их догнали и мужчины.
"Мы недолго пробыли в Афганистане. Через несколько дней наш проводник Ахтар нелегальным путем вывел нас в населенный пункт Мироншох в Пакистане. Там нас встречали люди из ИДУ* (террористическая организация "Исламское движение Узбекистана", присягнувшая на верность ИГ* — запрещена в РФ, Узбекистане и ряде других государств). Оказалось, они были родом из Андижана. Допрашивали мужа: откуда мы, зачем пришли, кто завербовал — опасались, что мы агенты каких-либо спецслужб", — пояснила она.
После успешного прохождения проверки их увезли в город Мир-Али. Здесь Дильдора с мужем прожили одной семьей вплоть до 2014 года, у них на свет появилось еще четверо детей.
Жизнь под бомбежками и гибель ребенка
Город был окружен правительственными силами, но боестолкновений с ними не было. По словам собеседницы, мужчины воевали в других местах. Но террористы нарушили этот хрупкий мир, нанеся удар по правительственной армии. В результате ответных действий террористы были вынуждены бежать. Типичная практика смешения с мирным населением не помогла, вспоминает женщина.
"После полуночи вертолеты не летали. В это время в течение нескольких дней отдельными группами вывозили женщин. Сначала в один населенный пункт, затем в другой. Мужчины бились за эти места и не теряли надежду укрепиться в них. Мы с другими женщинами жили в центре маджахедов. По правилам, пока мужья воюют, их жены находятся все вместе. Когда мужчина возвращается, он забирает семью, и они могут жить отдельно. Спустя несколько недель пришел мой муж, забрал нас, и мы поселились в одном из брошенных домов", — вспоминает Дильдора.
Вскоре о месторасположении террористов узнала разведка США. В результате ночного авиаудара женщина потеряла одного ребенка. Но времени оплакивать погибшее дитя у нее не было.
Новые скитания и гибель мужа
После бомбардировки женщин перевезли в Афганистан. Была уже осень. Поселили среди талибов* – сначала в провинции Фарьяб, затем, когда правительственные силы начали масштабные операции по выявлению нелегалов, увезли в один из горных населенных пунктов.
"Фарьяб расположена в пустынной зоне, а нас разместили среди гор. Мы туда добирались на микроавтобусе более восьми часов. Прожили здесь примерно два месяца, пока один мужчина не пришел сюда за своей семьей. Увидев меня с шестью детьми, он взял собой и нас — хотел помочь. Поселил в своем доме на втором этаже. Сам с семьей жил на первом", — продолжает рассказ Дильдора.
"Нас перевезли в приграничную с Туркменистаном зону. Требовали всегда быть начеку и спать в одежде, чтобы при первой необходимости бежать", — пояснила женщина.
Второй брак и побег домой
В сентябре 2016-го здесь, в Афганистане, ее во второй раз выдали замуж. Мужчина был родом из Намангана и старше ее на 15 лет. У него уже была семья, дети, внуки, Дильдора стала второй супругой.
"Он вновь увез нас с детьми в один из населенных пунктов провинции Фарьяб. В 2017-м у нас родилась девочка. Я сказала ему, что больше не могу так жить и намерена уехать на родину. Он не позволил этого сделать, сказал, что тогда заберет их малышку себе", — рассказывает Дильдора.
Здесь впервые за все это время у нее появилась возможность собрать немного денег: местные жители, которые не могли разобраться со своими мобильниками, просили ее помочь, а благодарили деньгами. Собрав достаточную сумму, она купила себе телефон.
"Я созвонилась с отцом и родными в Бухаре, связалась с посольством Узбекистана в Кабуле, консульством в Мазари-Шарифе и в один день, когда мужа не было дома, взяла детей и побежала к границе. Думала, меня посадят на родине, но мне это было уже не важно", — вспоминает собеседница.
Сотрудники консульства, подготовившие к этому времени необходимые документы, встретили их и сопроводили до границы с Узбекистаном. По другую сторону их встречала толпа людей, были журналисты, видеокамеры…
В Бухаре ждали отец и родные, а вот от матери вестей нет уже больше года, и никто не знает, где она и что с ней.
Новая жизнь
После всех испытаний молодая женщина потеряла здоровье, как и один ее ребенок, который получил контузию и оглох на одно ухо. С детьми до сих пор занимаются психологи и преподаватели, ведь никто из них никогда не ходил в школу. Все они прошли полный медицинский осмотр, плановые обследования и получают необходимую помощь.
"Меня обманули. В течение девяти лет я была заложницей, жила в напряжении, не спала ночами. Вокруг всегда стреляли, бомбили. Я пережила это ради своих детей и не пожелаю подобного никому. Я ничего раньше не знала об этой жизни и никогда не хотела знать", — заключила Дильдора.
Вспоминая о пережитых ужасах, женщина призывает своих соотечественниц и вообще девушек и юношей не поддаваться лживой пропаганде и ломать свою судьбу.
* — Террористическая организация (группировка), запрещенная на территории РФ и в ряде других стран.