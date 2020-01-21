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Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском

© CC0 / pixabay
Общество
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Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (11)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13274617/Vlasti-Uzbekistana-okazhut-pomosch-rodnym-pogibshikh-pri-pozhare-pod-Tomskom.html

В результате трагедии, произошедшей в ночь на 21 января в Асиновском районе, погибли 11 человек — десять граждан Узбекистана и россиянка. Генконсульство республики в Новосибирске поддерживает постоянный контакт с местными властями. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане после пожара в Томской области, унесшего жизни десяти граждан страны, по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Члены комиссии, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.

МЧС РФ
Названы имена девяти узбекистанцев, погибших при пожаре в Томской области
Кроме того, им поручено принять участие в изучении причин пожара и установлении личностей погибших — совместно с российскими специалистами и органами местного самоуправления.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

К настоящему времени опознаны тела всех погибших узбекистанцев.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (11)
Теги:
помощь, комиссия, Россия, гибель, трагедия, пожар, Узбекистанцы, Томская область, Шавкат Мирзиёев



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