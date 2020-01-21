Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане после пожара в Томской области, унесшего жизни десяти граждан страны, по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Члены комиссии, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.
Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.
К настоящему времени опознаны тела всех погибших узбекистанцев.