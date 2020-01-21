В Ташкенте построят два необычных небоскреба-близнеца

Две башни планируется возвести за три года в Яккасарайском районе Ташкента. На фасадах сооружений будут красоваться солнце и луна.

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Власти Ташкента планируют осуществить инвестиционный проект Day and Night на территории Яккасарайского района столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Реализация проекта начнется уже в 2020 году.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Макет небоскребов в Яккасарайском районе Ташкента

По концепции, одна из башен в центре будет олицетворять Солнце, вторая Луну.

"Основная идея заключается в том, чтобы создать в нашей столице некий деловой культурный центр, которая будет являться именно флагманом нашей столицы. Еще хочу добавить, те кто часто летают на самолетах, знают, что при посадке их взгляд всегда падает на промзону с большой котельной, которая находится поблизости аэропорта. Мы выбрали именно это место, потому что, многие наши гости когда будут прилетать они будут видеть всегда этот новый современный деловой центр", — рассказал на презентации замхокима по инвестициям Шароф Рахманов.

По словам авторов проекта из компании Iki design group, на создание образа многофункционального 50-этажного здания высотой в 230 метров их вдохновил президент страны, который неоднократно заявлял о необходимости развития деловой части Ташкента, в том числе, за счет проектов, подобных Tashkent City.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Макет небоскребов в Яккасарайском районе Ташкента

В настоящее время хокимият ищет инвесторов. На возведение объектов потребуется около одного миллиарда долларов.