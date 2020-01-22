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Бахром Исмаилов стал председателем Узбекского военно-исторического общества

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13275730/Bakhrom-Ismailov-stal-predsedatelem-Uzbekskogo-voenno-istoricheskogo-obschestva.html

Организация была создана в 2019 году для сохранения исторической памяти об общем вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Правозащитник, координатор движения "Страна без расизма и ксенофобии" Бахром Исмаилов стал председателем Узбекского военно-исторического общества. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья по соцсети пожелали Исмаилову удачи и поблагодарили его за "такую нужную работу".

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Бахром Исмаилов — член Экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, советник начальника Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана. Был учредителем МННО Buyuk Kelajak.

Международная негосударственная некоммерческая организация "Узбекское военно-историческое общество" была создана в 2019 году для сохранения исторической памяти об общем вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом. 

Недавно она начала свою деятельность и в России.

В мае 2020-го исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию готовятся многие страны, в том числе Узбекистан. 

Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Теги:
память, Узбекистан, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, история



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