Организация была создана в 2019 году для сохранения исторической памяти об общем вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Правозащитник, координатор движения "Страна без расизма и ксенофобии" Бахром Исмаилов стал председателем Узбекского военно-исторического общества. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья по соцсети пожелали Исмаилову удачи и поблагодарили его за "такую нужную работу".

Бахром Исмаилов — член Экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, советник начальника Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана. Был учредителем МННО Buyuk Kelajak.

Международная негосударственная некоммерческая организация "Узбекское военно-историческое общество" была создана в 2019 году для сохранения исторической памяти об общем вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом.

Недавно она начала свою деятельность и в России.

В мае 2020-го исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию готовятся многие страны, в том числе Узбекистан.

Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.