Дизайн наружной рекламы проверят на предмет соответствия закону

Власти республики активно борются с распространением противозаконной рекламы в различных городах. Недавний случай был связан с размещением на столичном билборде QR-кода, ведущего на сайт с наркотиками.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Узбекистане организуют бесплатные консультации для операторов наружной рекламы на предмет того, соответствует ли то, что на ней изображено, действующему законодательству или нет.

Инициатива разработана совместно Антимонопольным комитетом и Ассоциацией коммуникационных агентств Узбекистана (АКАУ).

"В последние месяцы в фокус внимания общественности и госорганов попало сразу несколько случаев размещения провокационной либо противозаконной рекламы на столичных билбордах. Безусловно, самым нашумевшим происшествием стал факт публикации QR-кода, ведущего на сайт, продвигающий наркотические вещества. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к инициативе Ассоциации коммуникационных агентств о предупреждении подобных ситуаций", - отметил замначальника управления Антимонопольного управления по Ташкенту Саидамин Садыков.

По его словам, отправка эскизов рекламы – дело добровольное, но все же для "отдельных игроков рекламного рынка" это возможность получить бесплатную экспертизу и как минимум разделить ответственность.

Сообщается, что при анализе дизайнов будут обеспечены анонимность и конфиденциальность.

"В конечном счете решение о размещении рекламы того или иного дизайна остается за владельцем рекламных носителей. Задача АКАУ – в тесном партнерстве с антимонопольным органом предоставить коллегам шанс задать интересующие их вопросы", – отметил председатель АКАУ Алишер Нажмитдинов.

Он добавил, что если удастся предотвратить хотя бы один случай размещения сомнительной рекламы, нарушающей закон или затрагивающий права человека, то это уже будет победа.