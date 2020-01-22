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Платить за отопление можно будет только в определенные месяцы - проект

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13279998/Platit-za-otoplenie-mozhno-budet-tolko-v-opredelennye-mesyatsy---proekt.html

Для юридических лиц оплата будет производиться в течение 30 дней после окончания календарного отопительного месяца, для физических лиц - не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим, на время отопительного периода.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания вынесло на обсуждение проект постановления Кабмина, предусматривающий изменение порядка начисления и оплаты за центральное отопление.

В соответствии с проектом, оплата будет происходить не равномерно каждый месяц года, а только в отопительные месяцы.

В частности, предусматривается изменение начисления за услуги отопления многоквартирных домов по установленным тарифам равномерно с "ежемесячно в течение календарного года" на "ежедневно в течение отопительного периода".

Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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Кроме того, предлагается изменить и порядок оплаты. Для юридических лиц оплата будет производиться в течение 30 дней после окончания календарного отопительного месяца, для физических лиц - не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим, на время отопительного периода.

Обсуждение проекта продолжится до 5 февраля 2020 года.

Теги:
Узбекистан, ЖКХ, министерство, проект



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