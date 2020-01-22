Платить за отопление можно будет только в определенные месяцы - проект

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания вынесло на обсуждение проект постановления Кабмина, предусматривающий изменение порядка начисления и оплаты за центральное отопление.
В соответствии с проектом, оплата будет происходить не равномерно каждый месяц года, а только в отопительные месяцы.
В частности, предусматривается изменение начисления за услуги отопления многоквартирных домов по установленным тарифам равномерно с "ежемесячно в течение календарного года" на "ежедневно в течение отопительного периода".
Кроме того, предлагается изменить и порядок оплаты. Для юридических лиц оплата будет производиться в течение 30 дней после окончания календарного отопительного месяца, для физических лиц - не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим, на время отопительного периода.
Обсуждение проекта продолжится до 5 февраля 2020 года.