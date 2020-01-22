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Томский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев при пожаре

Sputnik
Общество
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Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (13)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13280987/Tomskiy-gubernator-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-uzbekistantsev-pri-pozhare.html

Трагедия произошла в ночь на 21 января в поселке Причулымский Асиновского района. Выбраться живыми из горящего деревянного дома смогли только двое мужчин. Одиннадцать человек — десять узбекистанцев и россиянка — погибли.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью десяти граждан республики при пожаре в поселке Причулымский.

Глава региона направил письмо послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову, сообщили в областной администрации.

"От миллиона жителей Томской области и от себя лично выражаю президенту и всем жителям республики глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана на пожаре. Разделяем с вами всю горечь трагедии. Скорбим вместе с родными и близкими погибших", — написал Жвачкин.

Также он выразил соболезнования узбекской диаспоре, направив обращение председателю томской городской общественной организации узбекской культуры "Дружба" Саматулле Рузиеву.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Свечи
© CC0 / pixabay
Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.

В следственном управлении СК РФ по Томской области сообщили, что тела погибших будут отправлены на родину после проведения необходимых экспертиз. По словам собеседника, все процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (13)
Теги:
уголовное дело, пожар, Шавкат Мирзиёев, соболезнования, Узбекистанцы, Узбекистан, Россия, Томская область



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