Инновации без очередей: новый консульский отдел Узбекистана в Москве

Sputnik, Лев Рыжков
Мест хватит на всех
Новый консульский отдел расположен в двухстах метрах от основного здания посольства.
"Было тесно. Не хватало места, и, соответственно, мы могли оказать консульские услуги не всем желающим", — вспоминает генеральный консул Посольства Республики Узбекистан в РФ Мехриддин Хайриддинов.
После переезда консульский отдел занял площадь 620 квадратных метров на территории гостевого дома посольства. Теперь это высокотехнологичное учреждение.
Большинство стен в приемной зоне консульского отдела из оргстекла, то есть, совершенно прозрачны. Любой желающий может наблюдать, как происходит прием граждан. Наибольший интерес вызывает биометрическое оборудование, которое используют для оформления биометрических паспортов.
Также в консульском отделе размещается кол-центр, сотрудники которого отвечают на обращения граждан и на русском, и на узбекском.
В здании впервые появилась комната матери и ребенка.
До последнего клиента
Консульский отдел в среднем принимает от 250 до 300 граждан в сутки, но благодаря возросшим технологическим возможностям может обслужить и тысячу человек, отметил Хайретдинов.
"У нас принцип – не закрываемся, пока не уйдет последний посетитель, — заверил дипмиссии. - Согласно поручению президента Шавката Мирзиёева, мы вводим интерактивные услуги. В идеале, наши граждане, не выходя из дома, уже могут получить какие-то виды услуг удаленным способом".
Консульские услуги – это и оформление биометрических заграничных паспортов, или документов, связанных с утерей паспорта, дающих право на возвращение на родину. Консульский отдел в Москве обслуживает соотечественников, которые прибывают на территории Центрального федерального округа России.
В 2019 консульский отдел в Москве осуществил свыше 23 тысяч консульских действий, в том числе выдал около 16 тысяч сертификатов на возвращение в Узбекистан и помог оформить и выдал гражданам 900 биометрических паспортов.