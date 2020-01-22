Инновации без очередей: новый консульский отдел Узбекистана в Москве

В столице России консульские услуги посольства Узбекистана теперь предоставляются в отдельном здании.

Sputnik, Лев Рыжков

Мест хватит на всех

Новый консульский отдел расположен в двухстах метрах от основного здания посольства.

"Было тесно. Не хватало места, и, соответственно, мы могли оказать консульские услуги не всем желающим", — вспоминает генеральный консул Посольства Республики Узбекистан в РФ Мехриддин Хайриддинов.

После переезда консульский отдел занял площадь 620 квадратных метров на территории гостевого дома посольства. Теперь это высокотехнологичное учреждение.

Первое, на что он обращает внимание генконсул – аппарат, который выдает талончики с номером электронной очереди посетителя. Есть два зала ожидания с креслами.

Большинство стен в приемной зоне консульского отдела из оргстекла, то есть, совершенно прозрачны. Любой желающий может наблюдать, как происходит прием граждан. Наибольший интерес вызывает биометрическое оборудование, которое используют для оформления биометрических паспортов.

Также в консульском отделе размещается кол-центр, сотрудники которого отвечают на обращения граждан и на русском, и на узбекском.

В здании впервые появилась комната матери и ребенка.

До последнего клиента

Консульский отдел в среднем принимает от 250 до 300 граждан в сутки, но благодаря возросшим технологическим возможностям может обслужить и тысячу человек, отметил Хайретдинов.

"У нас принцип – не закрываемся, пока не уйдет последний посетитель, — заверил дипмиссии. - Согласно поручению президента Шавката Мирзиёева, мы вводим интерактивные услуги. В идеале, наши граждане, не выходя из дома, уже могут получить какие-то виды услуг удаленным способом".

Консульские услуги – это и оформление биометрических заграничных паспортов, или документов, связанных с утерей паспорта, дающих право на возвращение на родину. Консульский отдел в Москве обслуживает соотечественников, которые прибывают на территории Центрального федерального округа России.

"Трудно себе представить, но еще два года назад вся консульская работа проходила через посольство в Москве, — говорит Михреддин Хайретдинов. — За короткий период открылись новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону. Таким образом, мы смогли охватить практически все федеральные округа РФ, чтобы быть ближе к нашим гражданам, чтобы они смогли получить доступ к консульским вопросам, к защите, не совершая длительные поездки по РФ".

В 2019 консульский отдел в Москве осуществил свыше 23 тысяч консульских действий, в том числе выдал около 16 тысяч сертификатов на возвращение в Узбекистан и помог оформить и выдал гражданам 900 биометрических паспортов.