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Показатели сейсмографа во время землетрясения

На территории Узбекистана ощущалось землетрясение

МЧС Узбекисана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13292291/Na-territorii-Uzbekistana-oschuschalos-zemletryasenie.html

Сила подземных толчков в некоторых городах республики достигла 4 баллов. Эпицентр располагался в Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Сегодня произошло землетрясение в Таджикистане в 12.10 по ташкентскому времени. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 5,5. Глубина подземного толчка - около 10 км. Расстояние от Ташкента 317 км в юго-восточном направлении.

Сила движения земной коры на территории Узбекистана составила в Ташкенте - 2-3 балла, в Намангане - 3 балла, в Фергане - 4 балла.




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