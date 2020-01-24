На территории Узбекистана ощущалось землетрясение

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Сила подземных толчков в некоторых городах республики достигла 4 баллов. Эпицентр располагался в Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Сегодня произошло землетрясение в Таджикистане в 12.10 по ташкентскому времени. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда в эпицентре составила 5,5. Глубина подземного толчка - около 10 км. Расстояние от Ташкента 317 км в юго-восточном направлении.
Сила движения земной коры на территории Узбекистана составила в Ташкенте - 2-3 балла, в Намангане - 3 балла, в Фергане - 4 балла.