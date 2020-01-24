Почти 50 тысяч лиц без гражданства получат паспорта Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, автоматически получат паспорта страны в этом году, заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису.

"Лица, прибывшие в Узбекистан до 1995 года и проживающие до настоящего времени, автоматически получат гражданство Узбекистана", — сказал Мирзиёев.

Эта процедура коснется почти 50 тысяч человек, уточнил он.

Глава государства также поручил профильным ведомствам подготовить соответствующий законопроект до 1 мая 2020 года.

Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов.