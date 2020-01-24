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Почти 50 тысяч лиц без гражданства получат паспорта Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13293170/Okolo-50-tysyach-lits-bez-grazhdanstva-poluchat-pasporta-Uzbekistana.html

Президент страны Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до 1 мая подготовить соответствующий законопроект.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, автоматически получат паспорта страны в этом году, заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису.

"Лица, прибывшие в Узбекистан до 1995 года и проживающие до настоящего времени, автоматически получат гражданство Узбекистана", — сказал Мирзиёев.

Эта процедура коснется почти 50 тысяч человек, уточнил он.

Глава государства также поручил профильным ведомствам подготовить соответствующий законопроект до 1 мая 2020 года.

Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистанцы, Узбекистан, гражданство



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