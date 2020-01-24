Госпрограмма "Соотечественники": изменятся правила записи на прием для подачи заявления

На территории Узбекистана полномочиями по реализации российской программы наделено только Представительство МВД РФ по вопросам миграции.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Запись на прием в Представительство МВД России в Узбекистане по вопросам миграции для подачи заявления на участие в программе переселения в РФ соотечественников будет осуществляться через систему электронной очереди.

Как сообщили в пресс-службе консульского отдела посольства России в РУз, нововведение начнет действовать с 1 февраля 2020 года. Граждан просят строго следовать правилам записи, указанным на портале.

Государственная программа по содействию переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента России. За прошедшее время в РФ вернулось более 800 тысяч человек.

В Узбекистане полномочиями по реализации программы наделено только Представительство МВД России по вопросам миграции. Оно, напомним, находится в Ташкенте по адресу: 8-й проезд Ракатбоши, дом 35.

Представительство не сотрудничает с коммерческими организациями и третьими лицами — ни в РУз, ни в РФ, и не несет ответственность за их деятельность.

Государственная услуга оказывается совершенно бесплатно.