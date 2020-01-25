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Студентка в аудитории вуза

Крупную сумму бюджетных средств похитили при оснащении общежития вуза

Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200125/13297973/Krupnuyu-summu-byudzhetnykh-sredstv-pokhitili-pri-osnaschenii-obschezhitiya-vuza.html

Стоимость мебели для общежития педагогического университета в Навои, указанная в отчетных документах, в 4 раза превысила фактическую.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В ходе проведения расследования Управлением Департамента Генпрокуратуры по Навоийской области выявлены хищения бюджетных средств, предназначенных для объектов, включенных в Государственную инвестиционную программу. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Хаёт Шамсутдинов.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Было установлено, что должностные лица "Служба единого заказчика" и ООО "К.О." подделывали расчетные документы на оснащение общежития Навоийского государственного педагогического института. Стоимость оборудования и мебели, фактическая цена которых составляет 566,1 млн сумов, в отчетных документах превысила 2,3 млрд сумов.

Таким образом, в общей сложности из государственного бюджета компаниями было похищено 1,7 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Теги:
общежитие, ВУЗ, госбюджет, хищение, Генеральная прокуратура Узбекистана, Навои



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