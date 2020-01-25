Крупную сумму бюджетных средств похитили при оснащении общежития вуза

Стоимость мебели для общежития педагогического университета в Навои, указанная в отчетных документах, в 4 раза превысила фактическую.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В ходе проведения расследования Управлением Департамента Генпрокуратуры по Навоийской области выявлены хищения бюджетных средств, предназначенных для объектов, включенных в Государственную инвестиционную программу. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Хаёт Шамсутдинов.

Было установлено, что должностные лица "Служба единого заказчика" и ООО "К.О." подделывали расчетные документы на оснащение общежития Навоийского государственного педагогического института. Стоимость оборудования и мебели, фактическая цена которых составляет 566,1 млн сумов, в отчетных документах превысила 2,3 млрд сумов.

Таким образом, в общей сложности из государственного бюджета компаниями было похищено 1,7 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.