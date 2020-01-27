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В Самарканде мужчина получил 1,5 года исправительных работ за многоженство

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13311093/V-Samarkande-muzhchina-poluchil-15-goda-ispravitelnykh-rabot-za-mnogozhenstvo.html

Мужчина вступил в законный брак сначала с одной женщиной, а спустя некоторое время совершил никах с другой. Жены вели общее хозяйство.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Жителя Тайлякского района Самаркандской области признали виновным в многоженстве. Как выяснилось, он не только имел двух жен, но и жил с ними в одном доме, сообщает телеканал STV.

Супружеская пара
JOHANNES EISELE / AFP
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Одиннадцать лет назад Хайрулло Курбанов оформил законный брак с уроженкой Ургутского района. Однако позднее мужчина захотел завести вторую жену и совершил религиозный обряд бракосочетания (никах) с женщиной из Тайлякского района.

При этом обе женщины не только знали о существовании друг друга, но и жили в общем доме и вели совместное хозяйство.

Многоженца признали виновным и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства.

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Теги:
многоженство, Самаркандская область



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