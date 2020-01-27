Хоким Кашкадарьинской области рассказал о своей зарплате

В интервью блогеру чиновник ответил на вопрос о совокупном доходе. По словам собеседника, его размер превышает 10 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Блогер Хушнудбек Худойбердиев взял интервью у хокима Кашкадарьинской области Зоира Мирзаева. В процессе беседы обсуждались аспекты государственной службы главы региона.

Но, пожалуй, самым резонансным был вопрос о заработной плате чиновника. Мирзаев ответил, что получает более 10 млн сумов вместе с надбавками и премиями, выделяемыми государством.

Напомним, Зоир Мирзаев был назначен исполняющим обязанности хокима Кашкадарьинской области в конце октября прошлого года во время внеочередного собрания народных депутатов региона.