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Чиновник выходит из кабинета

Хоким Кашкадарьинской области рассказал о своей зарплате

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13314381/Khokim-Kashkadarinskoy-oblasti-rasskazal-o-svoey-zarplate.html

В интервью блогеру чиновник ответил на вопрос о совокупном доходе. По словам собеседника, его размер превышает 10 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Блогер Хушнудбек Худойбердиев взял интервью у хокима Кашкадарьинской области Зоира Мирзаева. В процессе беседы обсуждались аспекты государственной службы главы региона.

Но, пожалуй, самым резонансным был вопрос о заработной плате чиновника. Мирзаев ответил, что получает более 10 млн сумов вместе с надбавками и премиями, выделяемыми государством.

Напомним, Зоир Мирзаев был назначен исполняющим обязанности хокима Кашкадарьинской области в конце октября прошлого года во время внеочередного собрания народных депутатов региона.

Теги:
интервью, зарплата, Кашкадарьинская область, хоким



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