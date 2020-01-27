Шавкат Мирзиёев раскритиковал низкую квалификацию врачей

По его словам, в Узбекистане сегодня не хватает почти три тысячи врачей общей практики и десять тысяч – узкой специализации, а показатель внедрения в практику результатов научных исследований не превышает и 5%.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития системы здравоохранения.

Глава республики отметил несколько важных аспектов в работе медиков, которые необходимо усовершенствовать.

В частности, отмечалось, что для профилактики заболеваний работники врачебных пунктов и семейных поликлиник должны совершать подворный обход и контролировать тем самым здоровье населения.

Также, по мнению президента, необходимо наладить обмен данными с региональными больницами.

Участники совещания также обсудили меры по внедрению в систему здравоохранения зарубежных стандартов, которые бы позволили повысить доступность медицинских услуг для населения.

Отмечается, что 16 специализированным медицинским центрам необходимо предупреждать заболевания путем анализа показателей заболеваемости, организовывать деятельность в регионах и тесно взаимодействовать с учреждениями первичного звена. Для того, чтобы эти медцентры развивались, по мнению главы республики, важно активно привлекать частные и иностранные инвестиции.

Президент также поручил улучшить работу по охране материнства и детства, разработать конкретный план по организации медицинского осмотра и оздоровлению женщин фертильного возраста.

И еще одной важной темой для обсуждения стало внедрение в службу скорой помощи в Ташкенте системы автоматического приема и реагирования на вызовы и обеспечение службы 150 специальными автомобилями Ford. По словам Мирзиёева, подобную практику необходимо поэтапно внедрить во всех регионах республики в 2020-2021 годах.

Также в текущем году планируется привлечь средства международных финансовых институтов для оснащения медицинских учреждений в рамках Инвестиционной программы.

В ходе совещания президент раскритиковал кадровую политику в сфере здравоохранения и указал на нехватку, низкую квалификацию и потенциал специалистов.

В настоящее время в системе здравоохранения трудятся 75 тысяч врачей. Не хватает почти три тысячи врачей общей практики и десять тысяч – узкой специализации. Показатель внедрения в практику результатов научных исследований не превышает и 5%.

Президент отметил необходимость адресной подготовки специалистов на основе государственного заказа, формирования целевых квот с указанием района, села и места работы.

Кроме того, по его словам, в этом году особое внимание будет уделено развитию науки: будут приняты меры по активизации фундаментальных и прикладных исследований в таких областях, как математика, химия и биология, геология, созданы все условия для ученых.

Также будет кардинально пересмотрен механизм предоставления целевых грантов для фундаментальных и инновационных исследований.

Шавкат Мирзиёев поручил всем участникам совещания выполнить поставленные цели и сделать так, что реформы охватили все этапы от школьного образования до научно-исследовательских учреждений.