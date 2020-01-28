В Узбекистане снова можно будет попытать счастье в "Спортлото"

До 10% дохода, полученного от организации и проведения компаниями спортивных лотерей, пойдет на внебюджетный специальный расчетный счет "Спорт".

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Узбекистане снова появится лотерея под названием "Спортлото", следует из указа президента Шавката Мирзиёева.

"Глава государства поручил расширить систему дополнительного финансирования спорта путем организации спортивных лотерей", - говорится в сообщении.

Постановлением утверждено, что до 10% дохода, полученного от организации и проведения компаниями спортивных лотерей, пойдет на внебюджетный специальный расчетный счет "Спорт".

Также поручено до 15 ноября организовать проведение лотереи "Спортлото", за которую будут нести ответственность Министерство физической культуры и спорта, Министерство финнасов и Агентство по развитию рынка капитала. Деньги от лотереи пойдут на программы дальнейшего развития спорта.

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Напомним, в Узбекистане "Спортлото" существовало еще со времен Союза. После обретения независимости и упразднения Госкомспорта СССР зональное предприятие в 1992 году передали в ведение Госкомспрорта Узбекистана.

В 1995-м была создана узбекско-американская компания Sportloto LTD. Через два года она провела первый розыгрыш лотереи. В 2010-м "Спортлото" прекратило деятельность.