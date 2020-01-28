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Заснеженные улицы Ташкента

Издание New York Times назвало воздух в Ташкенте "очень нездоровым"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200128/13323525/New-York-Times-nazval-vozdukh-v-Tashkente-ochen-nezdorovym.html

За последние 10 лет для Ташкента характерно фоновое загрязнение пылью, превышающее среднесуточные предельно допустимые концентрации в 1,3-2,7 раза, диоксидом азота — в 1,3-2 раза.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Газета New York Times провела тест по уровню загрязненности воздуха по всему миру.

Данное исследование показало, что воздух на территории столицы Узбекистана является "очень нездоровым".

Загрязнение производством окружающей среды
© Sputnik / Александр Кондратюк
Стали известны самые загрязненные районы Ташкента

Показатель загрязненности составил 212 микрограммов на кубометр по концентрации твердых частиц.

Между тем допустимая норма составляет от 0 до 100 микрограммов на кубометр.

По данным издания, высокий показатель загрязненности воздуха в Ташкенте сопоставим с прошлогодним показателем во время пожаров в Калифорнии, когда концентрация твердых частиц практически достигала 200 микрограммов на кубометр.

Это сигнализирует о том, что воздух является очень нездоровым и может оказывать губительное воздействие на организм, поэтому людям, можно сказать, рекомендуется реже бывать на улице.

При этом наиболее загрязненным воздух - в индийском Нью-Дели. Там показатель концентрации твердых частиц превышает 900 микрограммов на кубометр.

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По данным Узгидромета, "плохой" воздух в Ташкенте обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств.

Основными веществами, загрязняющими столичный воздух, являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.

Теги:
экология, Ташкент, Узбекистан



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