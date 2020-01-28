Издание New York Times назвало воздух в Ташкенте "очень нездоровым"

За последние 10 лет для Ташкента характерно фоновое загрязнение пылью, превышающее среднесуточные предельно допустимые концентрации в 1,3-2,7 раза, диоксидом азота — в 1,3-2 раза.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Газета New York Times провела тест по уровню загрязненности воздуха по всему миру.

Данное исследование показало, что воздух на территории столицы Узбекистана является "очень нездоровым".

Показатель загрязненности составил 212 микрограммов на кубометр по концентрации твердых частиц.

Между тем допустимая норма составляет от 0 до 100 микрограммов на кубометр.

По данным издания, высокий показатель загрязненности воздуха в Ташкенте сопоставим с прошлогодним показателем во время пожаров в Калифорнии, когда концентрация твердых частиц практически достигала 200 микрограммов на кубометр.

Это сигнализирует о том, что воздух является очень нездоровым и может оказывать губительное воздействие на организм, поэтому людям, можно сказать, рекомендуется реже бывать на улице.

При этом наиболее загрязненным воздух - в индийском Нью-Дели. Там показатель концентрации твердых частиц превышает 900 микрограммов на кубометр.

Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух >>

По данным Узгидромета, "плохой" воздух в Ташкенте обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств.

Основными веществами, загрязняющими столичный воздух, являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.