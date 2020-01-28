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Временно сменились все заместители хокима Андижанской области - эксперимент

Пресс-служба Андижанской области
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200128/13323787/Vremenno-smenilis-vse-zamestiteli-khokima-Andizhanskoy-oblasti---eksperiment.html

Временные руководители получили первоначальный план работ и служебные автомобили. По итогам 10 дней будет подготовлен отчет о деятельности молодежи на руководящих постах.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Представители молодежи в течение 10 дней будут занимать должности хокимов городов и районов Андижанской области, а также заместителей главы областной администрации, сообщает пресс-служба администрации главы области.

Центр Андижана
Foto, Элмурод Эрматов
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Об этом объявили на селекторном совещании под председательством хокима области Шухрата Абдурахманова. На встрече обсудили задачи, озвученные в послании президента парламенту, в частности, вопрос работы с молодежью.

В рамках проекта "Десятидневка молодежи в Андижане" молодые люди на 10 дней будут назначены на руководящие посты.

Кроме того, молодые люди с лидерскими качествами прикреплены к депутатам районных, городских и областного кенгашей.

Временные руководители получили первоначальный план работ и служебные автомобили. По итогам 10 дней будет подготовлен отчет о деятельности молодежи на руководящих постах.

В будущем планируется временно назначать представителей молодежи на посты председателей махаллей, руководителей предприятий, организаций, управлений, правоохранительных органов и даже временно исполняющего обязанности хокима Андижанской области, отметили в хокимияте.

Самому старшему из молодых руководителей — 29 лет, самому младшему — 20 лет.

Теги:
Узбекистан, хоким, замхокима по туризму, эксперимент, Андижанская область



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