Хоккейный клуб "Хумо" поможет онкобольным и пациентам с заболеваниями крови

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" и российская команда "Динамо" (Тверь) проведут благотворительный матч.
Игра состоится 5 февраля на "Хумо Арене".
Выручка от продажи билетов будет перечислена в фонд Ezgu Amal, который поддерживает людей с онкологией и болезнями крови.
Кроме того, после матча впервые в Узбекистане состоится мишкопад – зрелищная благотворительная акция, впервые возникшая в США в 1993 году.
Ее суть в том, что болельщики приобретают игрушки, сбор от продаж которых идет на благотворительность.
Мишкопад по-уфимски. pic.twitter.com/uD9AbSkGvV— КХЛ (@khl) December 18, 2019
Мишки, которых узбекистанские болельщики бросят на лед, будут переданы в детские больницы, которые также поддерживает фонд Ezgu Amal.