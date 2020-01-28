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Хоккейный клуб "Хумо" поможет онкобольным и пациентам с заболеваниями крови

Пресс-служба ХК "Хумо"
Общество
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Для этого хоккеисты проведут 5 февраля благотворительный матч с российской командой "Динамо" (Тверь). Выручка от продажи билетов будет перечислена в фонд Ezgu Amal.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" и российская команда "Динамо" (Тверь) проведут благотворительный матч. 

Открытая тренировка ХК Хумо
Youtube / Humo Hockeyclub
Появились кадры открытой тренировки ташкентского "Хумо" - видео

Игра состоится 5 февраля на "Хумо Арене".

Выручка от продажи билетов будет перечислена в фонд Ezgu Amal, который поддерживает людей с онкологией и болезнями крови.

Кроме того, после матча впервые в Узбекистане состоится мишкопад – зрелищная благотворительная акция, впервые возникшая в США в 1993 году. 

Ее суть в том, что болельщики приобретают игрушки, сбор от продаж которых идет на благотворительность.

Мишки, которых узбекистанские болельщики бросят на лед, будут переданы в детские больницы, которые также поддерживает фонд Ezgu Amal.

Теги:
дети, благотворительность, Хоккейный клуб "Хумо"



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