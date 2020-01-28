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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении

Шавкат Мирзиёев дал указание снизить цены на авиа и ж/д билеты

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В своем недавнем послании Олий Мажлису президент отметил, что превращение туризма в стратегическую отрасль экономики является приоритетной задачей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития туризма, дальнейшей популяризации физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба главы государства.

Бухара, старый город
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Так, в ходе обсуждения было намечено обеспечить рост потока иностранных туристов до 7,5 миллиона в этом году, до 10 миллионов в 2022-м и до 12 млн – в 2025-м. За счет этого экспорт туристических услуг будет доведен до 1,5 миллиарда долларов в текущем году и до трех миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Президент также остановился на проблеме нехватки в республике гостиниц, которые соответствовали бы международным стандартам, и квалифицированных гидов.

Мирзиёев поручил увеличить число гостиниц до 1,7 тысячи в этом году и до трех тысяч - в течение следующих пяти лет. Количество семейных гостевых домов поручено увеличить до двух тысяч. Это, в свою очередь, по мнению президента, позволит создать как минимум 30 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма.

Глава республики также затронул тему низкого качества сервиса в самолетах и поездах и высоких цен на билеты. Мирзиёев отметил, что из-за этого многие узбекистанцы делают выбор в пользу иностранных перевозчиков, а не национальных. 

Самолет Ан-2
© Sputnik / Виталий Аньков
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Министерству транспорта и Госкомтуризма были даны указания разработать меры, которые бы позволили открыть новые авиарейсы, увеличить число скоростных поездов и снизить цены на билеты.

Кроме того, министрам было поручено повысить эффективность использования режима "открытого неба", который сейчас действует в четырех аэропортах Узбекистана.

Теги:
цены, Железная дорога, авиабилет, Шавкат Мирзиёев



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